Bruna Karla emociona milhares de pessoas na 1ª noite da Orquídea Fest Poá 2025

A cantora gospel Bruna Karla abriu a primeira noite de shows da Orquídea Fest Poá 2025, na noite desta quinta-feira (24), reunindo milhares de pessoas no primeiro dia do evento que celebra a cultura na cidade. Em uma apresentação marcada por momentos de devoção e emoção, a artista entoou grandes sucessos como “Sou Humano”, “Quando Eu Chorar” e “Cicatrizes”, levando o público a cantar junto em coro.

Durante o evento, o prefeito Saulo Souza, destacou a importância da festa e da união da população. “Celebramos a vida das pessoas, de todos que estão participando do primeiro dia de shows do nosso Orquídea Fest Poá 2025. Nossa alegria é ver a família poaense unida e também receber visitantes de várias regiões. Esse evento fortalece nossa cultura e o orgulho de ser poaense”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, o início da Orquídea Fest 2025 foi um sucesso em todos os sentidos. “O primeiro dia da Orquídea Fest transcorreu perfeitamente bem, com muita paz e tranquilidade. O show da Bruna Karla foi lindo, e a população pôde, além de curtir uma grande apresentação, expressar sua fé independente da religião”, declarou o secretário.

A Orquídea Fest Poá 2025 continua com grandes atrações ao longo do fim de semana. Nesta sexta-feira (24), o palco principal recebe Simone Mendes, que promete levantar o público com seus maiores sucessos do sertanejo. No sábado (25), o festival terá uma atração inédita: DJ Alok se apresentará pela primeira vez em Poá, levando o melhor da música eletrônica para o público da Orquídea Fest. Já no domingo (26), o encerramento será com Péricles, um dos maiores nomes do samba e do pagode nacional.

Acesso aos shows

Para assistir aos shows, o público deve adquirir o ingresso solidário exclusivamente pelo site www.poaorquideafest.com.br. No dia do evento, o acesso será liberado mediante a apresentação do ingresso digital e da doação do alimento solicitado para a data. A proposta do ingresso solidário reforça o caráter social da Orquídea Fest, que além de movimentar a economia e o turismo local, arrecada alimentos que serão destinados a entidades assistenciais da cidade.