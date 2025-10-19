Búfalos resgatados no Rio Pinheiros permanecem em haras de Suzano há 20 dias

Completa nesta domingo (19) pouco mais de 20 dias em que os búfalos flagrados tomando banho no Rio Pinheiros, na Zona Sul da capital paulista, estão em um haras de Suzano.

Tudo ocorreu após negociação ente a proprietária dos animais e o dono da propriedade rural, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Após a repercussão envolvendo um rebanho de búfalos flagrado no leito e às margens do rio no dia 15 de setembro, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, por meio Defesa Agropecuária, em conjunto com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Prefeitura Municipal de São Paulo, acompanhou a transferência dos animais e realizou análise clínica, vacinação, vermifugação e registro dos búfalos no sistema de rastreabilidade do Estado.

“Agimos rápido para garantir que esses búfalos fossem bem cuidados e retirados da água, o que poderia prejudicar a saúde do rebanho. Além disso, a equipe da Defesa emitiu toda a documentação necessária para regularizar os animais. Agora, além de estarem seguros e saudáveis, vão viver em um lugar adequado, com todo o bem-estar garantido”, comentou, na época, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai.

Notificada pela prefeitura de São Paulo, a Defesa Agropecuária destinou médicos veterinários para o local na quarta-feira (25 de setembro) e constataram que se tratava de uma criação de subsistência e que não havia cadastro junto ao sistema informatizado de gestão animal e vegetal (Gedave).

“Imediatamente nossos técnicos realizaram o cadastro dos animais, além de orientarem a proprietária a respeito da necessidade da Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento obrigatório para a movimentação de animais que garante a rastreabilidade, ou seja, permite conhecer o local de onde saíram e para onde esses animais irão”, comenta Rogério Junqueira, médico-veterinário e diretor do departamento da Defesa Agropecuária em Santos, responsável pelo atendimento na região metropolitana de São Paulo.

A Defesa Agropecuária ressalta ainda que de acordo com o Decreto Estadual 45.781 de 2001, todas as propriedades voltadas à exploração de atividade pecuária de peculiar interesse do estado devem estar cadastradas junto à Defesa Agropecuária. O interessado em cadastrar sua propriedade e em consequência, seus animais, deve apresentar, na unidade da Defesa Agropecuária mais próxima, uma série de documentos que podem ser consultados em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/?/cadastro-de-propriedade-e-atividade-produtiva-pecuaria/&cod=120

A partir da atuação da Defesa Agropecuária, os animais, que foram avaliados clinicamente foram levados e passaram a viver em um haras no município de Suzano com toda a documentação e sanidade em dia e com o bem-estar garantido.

