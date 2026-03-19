Bunkyo de Mogi acelera preparativos para 39º Akimatsuri com área 25% maior

Os preparativos para o Akimatsuri já estão em ritmo acelerado no Bunkyo de Mogi das Cruzes.O evento chega à sua 39ª edição e promete novidades, além de uma estrutura ampliada para receber o público.

O festival será realizado nos dias 9, 10, 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, Porteira Preta, espaço tradicional do evento, preparado para receber milhares de visitantes.

Para esta edição, a área do festival será 25% maior em comparação aos anos anteriores. A ampliação tem como objetivo oferecer mais conforto, entretenimento e uma experiência ainda mais completa aos visitantes, com destaque para as áreas de gastronomia, cultura e lazer.

A organização também confirma a participação de 77 expositores, distribuídos em diferentes setores do evento.

Entre eles estão 40 estandes de alimentação, que irão apresentar pratos típicos da culinária japonesa e outras opções gastronômicas, além de 44 bazaristas com produtos variados ligados à cultura oriental e ao artesanato.

A estrutura contará ainda com 10 espaços voltados ao setor de veículos e 2 ambulantes, ampliando a diversidade de serviços e atrações disponíveis ao público.

Outro destaque do festival será a programação cultural no palco principal, que contará com diversas apresentações artísticas, incluindo danças típicas, música, taikô e shows que celebram as tradições japonesas. O público também poderá visitar a Vila Cultural Japonesa, espaço preparado especialmente para proporcionar experiências interativas e atividades que permitem aos visitantes vivenciar diferentes aspectos da cultura japonesa.

Com expectativa de receber milhares de visitantes, o Akimatsuri é reconhecido por reunir apresentações culturais, gastronomia típica, exposições e diversas atrações que celebram as tradições japonesas e a forte presença da comunidade nipo-brasileira na região.

A ampliação da área do evento reforça o compromisso do Bunkyo em oferecer uma experiência cada vez mais completa, mantendo viva a tradição do festival e proporcionando ao público momentos de integração cultural, lazer e convivência.

Os convites online já estão disponíveis, e a programação completa do evento pode ser conferida no site oficial: www.akimatsuri.com.br

Vale destacar que o evento conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O Akimatsuri tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival.

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.