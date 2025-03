Bunkyo espera pelo maior Akimatsuri dos últimos anos, com melhores experiências para o público

A contagem regressiva para o 38º Festival de Outono Akimatsuri já começou, e a expectativa é que esta edição seja a maior dos últimos anos.

O festival, que é organizado pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, acontecerá nos dias 05, 06, 12 e 13 de abril, prometendo uma experiência ainda mais completa para o público, com uma estrutura ampliada e novas atrações.

A montagem da parte estrutural do evento já está praticamente pronta oferecendo cerca de 140 estandes, divididos entre expositores de insumos agrícolas, automotivos, expositores de serviços, mini shopping com os bazaristas e uma ampla praça de alimentação.



A previsão é que 135 mil pessoas passem pelo Centro Esportivo do Bunkyo, na Avenida Japão, 5919, no bairro da Porteira Preta ao longo dos dois finais de semana do festival, que celebra a cultura japonesa com uma programação diversificada.

Somente no palco serão mais de 60 atrações típicas diferentes. A cada 30 minutos, um show diferente para o público que assiste sentado, em uma área coberta.

Entre os destaques deste ano estão a cerimônia do Tooro Nagashi, o concurso de cosplay, apresentações de taiko (tambores japoneses), danças tradicionais, shows musicais, além da presença do cantor Roberto Casanova, que veio do Japão e está em turnê em shows da comunidade nipobrasileira.

Vale ressaltar que o Akimatsuri já se consolidou como um dos maiores festivais japoneses do Brasil por reforçar seu compromisso de preservar e divulgar as tradições japonesas no Brasil ao oferecer ao público uma imersão cultural japonesa.

Para mais informações sobre ingressos e programação completa, acesse www.akimatsuri.com.br.

Outras informações pelo telefone 4791-2022.