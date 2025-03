Bunkyo Mogi Beisebol inicia a temporada

A cidade de Mogi das Cruzes voltou a preencher as arquibancadas para torcer pelas rebatidas e arremessos do time do Bunkyo Mogi Beisebol, que após vários anos de paralisação, retomou no último domingo (09/03) a categoria adulta, em uma semana emblemática para o esporte das bolinhas costuradas, já que a seleção brasileira conquistou vaga para disputar o WBC - World Baseball Classic, considerada a Copa do Mundo da modalidade.

O Bunkyo Mogi Beisebol entrou em campo na primeira rodada da Divisão A do Campeonato de Beisebol Amador, a principal liga amadora da modalidade e saiu do Centro Esportivo do Bunkyo, sede do Campeonato, com uma vitória e uma derrota.

Liderada pelo técnico cubano Carlos Morejon, os mogianos venceram o Time Foxes Academyc por 15 a 6, mas derrotados pelo Breaking Bats por 11 a 10. William Umehara e Lucca Andari foram os destaques no ataque com 5 e 4 corridas impulsionadas respectivamente. No montinho, Murillo Carrara apesar de ter cedido 5 rebatidas válidas, terminou a sua participação com a média 0 de corridas permitidas segurando, literalmente no braço, o Breaking Bats.

Esta é a primeira participação do time mogiano no Campeonato de Beisebol Amador e o time segue a temporada neste próximo domingo jogando contra o Cooper da cidade de Cotia, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Um dos líderes do time é Renan Hanada, 34, formado nas categorias de base do Mogi Beisebol na década de 90, comenta os resultados do fim de semana: “é claro que gostaríamos de voltar domingo para casa com 2 vitórias, mas sem desmerecer o nosso adversário que rebateu muito bem e se manteve focado todo o jogo, a gente perdeu para os erros que cometemos e que certamente vamos corrigir para os próximos jogos. A gente tem uma pedreira pela frente no Paulista e agora é baixar a poeira e pensar no próximo jogo.”

O Manager Geral do Bunkyo Mogi Beisebol, Juliano Abe, explica a importância da retomada da categoria adulta: “A cidade voltou a ter um time para torcer na modalidade. As crianças do Mogi Beisebol passaram a ter novos exemplos, novas inspirações e, porque não dizer, novos ídolos. Sim, porque os melhores exemplos não estão nos Ohtanis ou Judges (jogadores da liga profissional de beisebol americano). Os melhores ídolos são aqueles que estão ao nosso lado, como nossos pais, irmãos, senseis e agora os atletas da categoria adulta do Mogi Beisebol.”

O próximo compromisso do time será dia 16, domingo, no Estádio Municipal Mie Nishi, na capital. O time é composto pelos atletas: Higor Gojima, Lucca Andari, Renan Hanada, Gustavo Neres, William Umehara, Rafael Moris, Felipe e Vinicius Ohye, Niki Hayama, Murillo Carrara, Geovanni Shionozaki, Henrique Hashimoto e Dario Hayashi.