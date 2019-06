Cadastro biométrico eleitoral será feito na Prefeitura de Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Justiça Eleitoral, disponibilizará em seu prédio sede, a partir da próxima terça-feira (11), das 11 às 17 horas, cabines para a população realizar o cadastro da biometria eleitoral. Os guichês ficarão na Prefeitura até o dia 28 de junho, e o atendimento será feito por ordem de chegada. No município, a biometria será obrigatória para as eleições de 2022, e trará mais segurança e confiabilidade aos eleitores.

O atendimento funcionará no térreo do prédio da administração municipal, no espaço próximo ao auditório. Ficarão disponíveis cinco guichês e não será necessário agendamento.

Para realizar o cadastro da biometria, o eleitor deverá apresentar um comprovante de residência recente e documento oficial com foto. Neste caso, os documentos aceitos são: RG, CNH, carteira profissional, passaporte, carteira de reservista ou certificado de alistamento militar original.

Aqueles que tiveram os dados cadastrais alterados, por motivos como casamento ou separação, devem levar um documento comprobatório de alteração das informações.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a biometria é usada para dar mais segurança ao eleitor e ao processo de votação. Ela se soma aos outros dispositivos de identificação do eleitor, como o caderno de votação e a exigência de apresentação de documento oficial, para aumentar a confiabilidade do sistema de votação.

O prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico. O horário de funcionamento da biometria é das 11h às 17h.