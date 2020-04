Cadeia feminina é interditada por riscos de contaminação e fuga

Uma grade de ferro, com cerca de 50 metros quadrados, cobre o pequeno pátio onde mulheres presas costumavam tomar banho de sol na Cadeia Pública Feminina de Poá. Agora, a estrutura metálica, que evitava fugas, corre o risco de desabar. E esse não é o único grande problema do local, que apresenta uma série de deficiências, como na rede elétrica, com fios expostos, umidade nas paredes e, até mesmo, alagamentos e transbordamento do esgoto quando chove, além da presença frequente de animais peçonhentos.

O único prédio dedicado a custódia de mulheres presas na região foi interditado, no dia 31 de março, pela Defesa Civil. Agora, as mulheres presas em flagrante, ou em razão de mandado de prisão, estão ficando numa área improvisada da Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O local, ainda, serve como custódia temporária de homens, até que sejam levados à Cadeia Masculina de Mogi das Cruzes.

Apontamentos

O DS apurou que as condições da cadeia feminina são precárias há anos. Apesar de o lado externo ter sido pintado, com uma cor preta, a tinta descascada expõem um pouco a forma em que presas custodiadas e policiais sofriam no interior do prédio.

Entre os apontamentos, há a de infiltração no teto e paredes, com a umidade tomando conta da cadeia e celas. Os fios de energia estão expostos pelo tempo, as grades que separavam, ao menos, quatro celas e o pátio para o banho de sol, estão com processo avançado de oxidação e sinal de colapso.

Ou seja, podem ser quebradas com uma força moderada ou jeito, dando uma possibilidade de fuga às presas.

Contaminação

As chuvas torrenciais de começo e fim de ano não só causaram ou causam transtornos à população em geral. Na cadeia feminina, o problema chegava a ser pior tanto aos servidores quanto às presas. A cada forte tempestade, o pátio ficava alagado e invadia celas e salas. Além disso, o esgoto transbordava. Os riscos de contaminação por leptospirose ou outra doença são altos no local. A reportagem apurou que não era incomum encontrar grandes ratos passando pelo local. Em algumas ocasiões, os animais entravam nas celas.

Secretaria

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), informou que estão sendo “tomadas medidas para a reforma da prisão”.

“Durante os trâmites do processo, a Cadeia Pública de Itaquaquecetuba abrigará as detidas da região”, afirma a nota.