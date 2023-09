CadMóvel em Itaquá atende 80 pessoas no 1º dia de funcionamento

Com investimento de R$ 179 mil, a expectativa é realizar pelo menos 30 procedimentos por dia e, a depender da demanda, a mudança de local será diária. O veículo vai descentralizar os serviços do Cadastro Único e conta com acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), mesas com computadores, internet e gerador. Na parte externa há cobertura retrátil e multimídia, garantindo conforto durante a triagem dos munícipes.

A cerimônia contou com a presença de vereadores, secretários municipais, do prefeito Eduardo Boigues e o Governo do Estado de São Paulo foi representado pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) de Mogi das Cruzes, por meio da diretora Silvana Lima.

"Itaquá é a primeira cidade da região a contar com o CadMóvel, um veículo que por muito tempo foi sonhado pelo Cadastro Único e que agora vai reforçar os atendimentos. Toda essa revolução no desenvolvimento social da cidade só é possível graças ao trabalho conjunto entre as secretarias, que movem forças para descentralizar as ações da administração", celebrou o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.

De maneira itinerante e estratégica, os bairros serão atendidos mediante avaliação e indicação da vigilância socioassistencial da pasta, que vai apontar e direcionar as regiões com maior número de pessoas que possuem cadastros desatualizados. Em sua fala, a diretora do Drads destacou a importância da unidade móvel para o serviço social e desenvolvimento da cidade.

"É um momento muito especial, um serviço muito importante para Itaquaquecetuba. Sabemos a necessidade desse trabalho que chega até a população. Quero parabenizar pelo trabalho e persistência de toda a equipe", disse.

Em seguida, o prefeito salientou o avanço dos serviços sociais, que está sendo ampliado em todo o município. "As pessoas não vão aos equipamentos públicos porque querem, mas sim porque precisam. Então nossos servidores sabem que precisam servir de maneira humanizada e atenciosa quem mais precisa", completou.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, iniciou nesta sexta-feira (22) a operação da unidade móvel do Cadastro Único, o CadMóvel. A primeira parada ocorreu no Largo da Vila São Carlos e cerca de 80 pessoas participaram do mutirão de cadastramento e atualização de dados para programas de transferência de renda. A cidade é a primeira entre os municípios do Alto Tietê a contar com o serviço.