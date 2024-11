Cães de rua em cena: "Pet" estreia em Ferraz com olhar sensível sobre animais abandonados

A dura realidade dos animais de rua ganha protagonismo no média-metragem “Pet”, que estreia neste sábado (23/11), às 18h, na Praça dos Trabalhadores, em Ferraz de Vasconcelos. Com uma abordagem sensível e imersiva, o filme de 50 minutos retrata o cotidiano dos cães e gatos que vagam pelas ruas da cidade, enfrentando os desafios do abandono. A sessão, promovida pela Prefeitura, promete emocionar e provocar reflexões – e o melhor: tem entrada gratuita.



Dirigido por Douglas Cordeiro, o filme aposta no estilo de cinema de fluxo, em que a história surge espontaneamente, sem grandes interferências. “A gente queria captar a realidade como ela é, deixar os acontecimentos conduzirem a narrativa. O resultado é um convite à empatia e ao debate sobre um problema que muitas vezes passa despercebido”, conta o diretor.



A ideia do projeto nasceu no coração do bairro Jardim Melilo, em Ferraz, durante a pandemia, quando os cães George e Paçoca chamaram a atenção da roteirista Victória Elizabeth. “Eles sempre estavam por ali e isso me fez refletir sobre a vida desses animais, sobre o quanto eles são invisíveis para muitos. Assim surgiu o argumento do filme”, explica.



Produção local e sensibilidade nas ruas - Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, o filme teve um orçamento de R$ 50 mil, usado para locação de equipamentos, transporte da equipe e pós-produção. Foram dois meses de pré-produção, cinco dias intensos de gravações e um longo processo de edição, que durou sete meses. O trabalho envolveu, direta e indiretamente, cerca de 30 profissionais e teve como cenário diversas áreas de Ferraz, como o centro e os bairros Jardim Melilo e Vila São Paulo.



Outro destaque do filme é a participação ativa da comunidade local, inclusive na trilha sonora, que mescla os sons urbanos com uma pegada intimista. “A ideia era trazer o olhar da comunidade sobre essa questão e criar algo que sensibilize o público”, afirma o diretor.



Convite à reflexão - Prepare os lencinhos, e o coração, para um filme que promete emocionar e abrir os olhos para uma realidade tão próxima, mas nem sempre percebida, pois “Pet” vai além de uma história sobre animais abandonados; é um retrato das contradições urbanas. Victória reforça que o objetivo nunca foi dar respostas, mas abrir espaço para questionamentos e diálogos. “A gente mostra o que está ali, todos os dias, nas ruas. Não é um filme confortável, mas é um filme necessário. Ele provoca uma reflexão sobre o que podemos fazer, como sociedade e como poder público, para mudar essa realidade”, finaliza.



Serviço:

Pet

Sinopse: George e Paçoca são dois vira-latas que vivem soltos pelas ruas de Ferraz de Vasconcelos. Invisíveis para muitos, eles enfrentam desafios diários até que algo inusitado acontece.

Quando: Sábado, 23 de novembro

Horário: 18h

Onde: Praça dos Trabalhadores, Avenida Brasil, 1807 – Centro, Ferraz de Vasconcelos

Classificação: Livre

Entrada: Grátis