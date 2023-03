Caio Cunha faz reunião em SP para reativar convênios com Estado

A reunião foi confirmada pelo prefeito nas redes sociais.

“Agredeço a recepção e a atenção com as necessidades de Mogi das Cruzes. O Governo do Estado se mostrou aberto e disposto a dar continuidade. Agora, entraremos numa fase administrativa para efetivar a finalização dos termos de convênio e empenho do recurso financeiro por parte do Governo Estadual”, destacou Caio Cunha.

Entre os convênios discutidos na reunião estão a Reforma do Cine Odeon, Reforma do Prédio II para o Hub de Inovação, Construção de Vestiários da Praça da Liberdade, Reforma da Pista de Skate do Botyra, Instalação de Quadras Poliestportivas do Botyra.

Em nota a Prefeitura de Mogi ainda reforçou que Caio Cunha busca apoio para custear a operação da Maternidade Municipal.

“Sobre as demandas que já vinham sendo tratadas ano passado, mas que ficaram congeladas por causa da troca de governo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem projetos que totalizam um investimento de R$ 8.891.838,08.”, concluiu em nota a Prefeitura.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, se reuniu na segunda-feira com o secretário-adjunto de Governo, Marcos Penido, e o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, com objetivo de reativar alguns convênios firmados junto ao governo anterior.