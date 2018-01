Calmon Viana recebe serviços de manutenção e reforço na sinalização

Uma força-tarefa com aproximadamente 40 trabalhadores, de diferentes secretarias, realizou, nesta sexta-feira (5), no bairro de Calmon Viana em Poá um trabalho de zeladoria e melhoria da sinalização viária, em diferentes locais. Destaque para o atendimento as demandas de moradores residentes próximos a uma área de lazer e esportes na Rua Monte Alegre com a Rua Tereza e nas proximidades da Cooperativa de Reciclagem Unidos Pelo Meio Ambiente (Cruma) e do viaduto do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

“Também estamos limpando a Rua Dona Guaraciaba, que é local frequente de descarte de lixo e entulho. Esse trabalho de manutenção em Calmon Viana é muito importante e vamos estender para todos os bairros deixando a cidade mais bonita. Nos próximos dias vamos ter outra realidade no município quanto a questão da zeladoria”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta.

O responsável pela pasta de Serviços Urbanos reforçou que para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além da prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios.

O comerciante Mauricio Alcaraz, 65 anos, disse que a limpeza do seu bairro é um grande acontecimento de começo de ano. “Estamos muito felizes com este trabalho. Agora vamos ver se a população contribui para manter tudo limpo”. Já o operador de máquinas, Genivaldo Santos, 53 anos, completou que sempre presencia descarte de entulho em Calmon. “Vivemos aqui e por isso precisamos fazer nossa parte para ter um bairro bonito e agradável. Também depende da conscientização da população”.

Sinalização

Além da manutenção, diversas ruas de Calmon Viana receberam melhorias na sinalização da malha viária. O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, afirmou que os pontos atendidos têm grande circulação de veículos e pessoas.

“Já vínhamos programando as intervenções, devido a pedidos da população, e conseguimos atender às solicitações. Inclusive os munícipes parabenizaram a equipe da Secretaria de Transportes e da Prefeitura, que realizou um grande trabalho nas vias de Calmon Viana”, disse o secretário.

Lopes explicou ainda que diversos trabalhos são feitos durante a recuperação da sinalização viária, com destaque para pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas. “Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos”.