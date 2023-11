Calor faz prefeituras reforçarem uso de ventiladores em escolas

O Alto Tietê continua em alerta vermelho de ondas de calor, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas devem continuar 5ºC acima da média. Ao DS as prefeituras da região informaram que estão reforçando o uso de ventiladores em escolas para enfrentar o calor.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que as escolas do município possuem ventiladores. As medidas e prevenções neste período do ano estão sendo revistas pela Secretaria de Educação em razão das temperaturas elevadas nos últimos dias e são repassadas ao corpo docente, alunos, pais e familiares.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Educação afirmou estar completando a demanda de ventiladores das escolas municipais. Recentemente no município, foram adquiridos 300 ventiladores, que estão sendo distribuídos conforme a necessidade das unidades escolares. Além disso, o Departamento de Alimentação Escolar enviou para as escolas orientações para o reajuste de cardápio.

A Secretaria Municipal de Educação de Poá disse que está monitorando constantemente os alimentos e que está promovendo ações para manutenção e instalação dos ventiladores nas unidades de mais necessidades.

Em Suzano, a Prefeitura informou que todas as unidades da rede municipal de ensino possuem ventiladores nas salas de aulas, secretarias e diretorias e entre outros locais. Informaram ainda, que educadores e alunos não fiquem em áreas expostas ao sol e se hidratem.

Santa Isabel afirmou que as salas estão com ventiladores funcionando, e que estão orientando a todos a se hidratarem com água. Já Arujá, informou que orientou os pais e alunos a irem com vestimentas leves, e que todas as salas estão equipadas com ventiladores para refrescar os ambientes.

O Ministério da Saúde emitiu orientações para esses dias de calor extremos. Os avisos foram: Aumentar o consumo de água, evitar a exposição ao sol, especialmente, de 10h às 16h que os pais protejam as crianças com chapéu de abas. O Ministério da Saúde disponibilizou ainda uma página especial com mais recomendações.