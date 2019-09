Câmara de Ferraz aprova a criação de 117 cargos efetivos para a Prefeitura

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos aprovou, em primeiro turno, a criação de 117 cargos de natureza permanente na estrutura administrativa da Prefeitura. Os salários variam de R$ 1.067,77 a R$ 7.120,72. As decisões são referentes a cinco projetos de lei complemantares aprovados, nessa segunda-feira, 16, durante a sessão ordinária. Os textos devem retornar à pauta dia 30.

Na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, foram criados 80 vagas de ajudantes de obras, com ensino médio. Além disso, o texto também alterou o critério para admissão de eletricista predial passando a exigir o nível médio e curso específico na área. Só José Aparecido Nascimento (PT), o Aparecido Marabraz e Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se Ligue votaram contra essa matéria. Na Secretaria Municipal da Administração uma vaga de engenheiro de segurança do trabalho, na pasta da Fazenda duas de contador e na de Assuntos Jurídicos quatro de advogados públicos. Nestes três últimos casos, o grau de escolaridade é o nível superior.

Já na Secretaria Municipal de Assistência Social o projeto de lei complementar estabelece 12 cargos de orientador social, seis assistentes sociais e 11 psicólogos sociais. Para o provimento da atividade de orientador social será exigido o ensino médio e para as duas últimas profissões o ensino superior. Com exceção do assistente social cuja carga horária é de 30h semanas, os demais servidores efetivos vão trabalhar 40h semanais. Na atualidade, o governo local tem em torno de 2.951 servidores de carreira.

Além disso, o plenário da Casa também aprovou o projeto de lei autorizando a abertura de um crédito adicional de R$20 mil para que a Secretaria Municipal de Assistência Social possa aplicar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). O texto pode retornar à pauta na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 18h. Os vereadores derrubaram ainda em única discussão o veto parcial ao projeto de lei que trata da colocação de placas preferenciais para o atendimento de autistas por estabelecimentos comerciais, bem como, nos estacionamentos reservados a pessoa com deficiência.