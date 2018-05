Câmara de Ferraz divulga a lista preliminar de candidatos aprovados em concurso

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos divulgou nesta segunda-feira (21) a lista preliminar classificatória de candidatos aprovados no concurso público. Os nomes foram publicados no seu oficial www.camaraferraz.sp.gov.br e no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, assim como, os gabaritos das provas pós-recursos, os seus respectivos resultados, no sábado, dia 19.

Com isso, os candidatos têm um prazo de dois dias úteis para ingressar com eventuais contestações. Após essa etapa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha homologará o concurso público aberto para o preenchimento das vagas de auxiliar legislativo (02), assistente técnico legislativo (01), contador (01), controlador interno (01) e motorista (03). Os salários variam de R$2.472,08 a R$4.591,68 para 40h semanais.

Segundo a comissão de acompanhamento e fiscalização designada pela Mesa Diretora da Casa, a publicação da análise dos resultados de todos os recursos impetrados por concorrentes é uma demonstração clara da transparência desencadeada durante todo o processo em fase de conclusão. Ainda, de acordo com o mesmo grupo, não é uma medida comum em concursos públicos de um modo geral. No total, o certame registrou 1.953 candidatos.

As provas objetivas foram aplicadas, em 22 de abril do corrente. O presente concurso público tem validade de dois anos, entretanto, poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Por outro lado, a convocação dos candidatos aprovados deverá ser feita, em breve. A última contratação por meio de concurso público aconteceu, em 2009.