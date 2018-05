Câmara de Ferraz pede informações sobre suposto fechamento da base da PM no Centro

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos solicitou que seja enviado um pedido ao comandante da 3ª Companhia, do 32º Batalhão (BPM/M), sobre o motivo da retirada do efetivo da Base Comunitária, localizada na Praça da Independência, no Centro da cidade. O pedido foi feito pelo vereador Alexandre Barboza dos Santos (PDT), o Professor Xandão. A base está na região central desde 1998. O tema foi discutido nessa segunda-feira (21) durante sessão ordinária.

No documento, o pedetista pede que seja enviado um ofício solicitando detalhes sobre a retirada do efetivo e o consequente fechamento da base comunitária. Na discussão, o plenário da Casa frisou que com o fim da presença ostensiva de soldados no local, a região central da cidade ficou vulnerável à ação de meliantes.

O maior temor dos parlamentares é que aconteça um aumento da criminalidade. Para o Professor Xandão, o serviço de segurança pública prestado pela corporação é de suma importância para manter a sensação de proteção ao cidadão, em geral, e em todo o entorno da Praça da Independência, principalmente, aos comerciantes e consumidores. Por isso, o parlamentar acredita que a provável suspensão do trabalho preventivo da PM precisa ser bem esclarecida a sociedade ferrazense.

Já José Aparecido Nascimento (PT), o Aparecido Marabraz quer inclusive que o Legislativo agende uma audiência com o comandante da 3ª Companhia para discutir a situação. Também criticaram a desativação da base fixa, na Praça Independência, Antonio Marcos Atanazio (MDB), o Marcos BR, Claudio Roberto Squizato (PSB), Hodirlei Martins Pereira (PPS), o Mineiro, Claudio Ramos Moreira (PT) e Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha. Nos bastidores, comenta-se que o espaço foi fechado para reforma.