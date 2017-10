Ex-prefeito de Ferraz, Acir Filló tem terceira conta rejeitada pela Câmara

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos rejeitou as contas relativas ao exercício de 2015 do então prefeito Acir Filló dos Santos (sem partido). Foram dez votos favoráveis a rejeição, cinco contrários e duas ausências. Com a decisão, Filló poderá ficar inelegível por oito anos. A reprovação das contas do ex-gestor havia sido recomendada em parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). O ex-prefeito encontra-se preso desde o ano passado, no interior paulista. Com o novo resultado, o ex-prefeito teve a sua terceira conta reprovada.

Na prática, o TCE levou em consideração para sugerir a rejeição os seguintes apontamentos: a aplicação de apenas 80,83% de recursos do Fundo de Valorização da Educação Básica (Fundeb), quando a lei prevê o mínimo de 95% no ano vigente e o restante de restos a pagar no exercício posterior; o não pagamento de encargos sociais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); a não quitação de precatórios; o déficit de 13,77% na execução orçamentária, ou seja, gastou mais do que arrecadou e o resultado financeiro negativo de R$26,8 milhões.

A Casa de Leis manteve os pareceres prévios, respectivamente, do exercício de 2014, em outubro do ano passado, e o de 2013, em maio deste ano.

Em 2014, pesou contra a administração de Acir Filló o investimento de somente 87,27% do Fundeb e o déficit na execução orçamentária de -6,35% e, em 2013, a aplicação de apenas 90,36% do Fundeb e o não pagamento de precatórios. A última aprovação de contas de Ferraz foi à de 2004.

Além disso, a decisão do TCE também afetava o ex-vice-prefeito, José Izidro Neto (PMDB), que assumiu o governo municipal de 4 a 31 de dezembro de 2015, mas a Casa excluiu os efeitos da medida. O placar da votação fatiada apresentou 14 votos favoráveis e três contrários dos vereadores Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB), Ezequias Felippe Rodrigues (PCdoB), o Vai Chover e Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue.

Com isso, Izidro Neto que comandou o município durante todo o restante do mandato, em 2016, livrou-se da possibilidade de ficar inelegível por oito anos. Já as contas do ano passado ainda estão sendo analisadas pelo TCE.