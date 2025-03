Câmara de Ferraz terá 1ª Plenária da Pessoa com Deficiência de 2025

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMDPDMR) de Ferraz de Vasconcelos promoverá a primeira Plenária da Pessoa com Deficiência no dia 17 de março. O encontro bimestral será realizado na Câmara Municipal, das 15 às 17 horas. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, as sessões vão contribuir na construção de mais políticas públicas que asseguram direitos e viabilizam acessibilidade, autonomia e inclusão.

A plenária é aberta ao público e visa atingir pessoas com deficiência física, oculta ou mobilidade reduzida, familiares, defensores dos direitos, especialistas e interessados na causa. Cada participante pode expor suas demandas, compartilhar experiências e propor soluções para os desafios enfrentados no dia a dia, além dos membros do Conselho serem responsáveis em apresentar os trabalhos realizados desde a última conferência. Sendo assim, as pautas serão registradas e encaminhadas às secretarias correspondentes.

Para o titular da pasta, Marcos Rogério de Oliveira, a articulação do Poder Executivo e Legislativo fortalece a representatividade ao reunir diferentes vozes e garantir que as pessoas com deficiência sejam ouvidas, na promoção da inclusão, defesa de direitos e construção de políticas públicas mais justas e acessíveis.

“A primeira plenária será um espaço de reflexão e ação coletiva, essencial para construir uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham seus direitos respeitados e garantidos. Vamos abordar questões como acessibilidade, saúde, educação, transporte, mercado de trabalho, cultura e lazer, fomentando a criação de políticas públicas mais assertivas para a solução completa desses desafios”, pontua.

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos está localizada na Avenida Dom Pedro II, 234, no Centro. Mais informações pelo telefone 4674-1393.