Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Câmara de Mogi acompanha prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025

De acordo com dados apresentados, município arrecadou R$ 1,54 bilhão até agosto

26 setembro 2025 - 20h30Por de Mogi
Câmara de Mogi acompanha prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025Câmara de Mogi acompanha prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025 - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, nesta sexta-feira (26), audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças para a apresentação do balanço referente ao 2º quadrimestre de 2025, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). O encontro foi conduzido pelo vereador Vitor Emori (PL), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e contou com a participação do secretário municipal de Finanças, Robson Senziali, além de técnicos da pasta.

De acordo com os dados apresentados, o município arrecadou R$ 1,54 bilhão até agosto, o que corresponde a 69,16% da receita orçada para 2025, que é de R$ 2,23 bilhões. As receitas próprias, compostas por impostos como IPTU, ISS, ITBI e taxas, somaram R$ 595,2 milhões. Já as transferências correntes da União e do Estado chegaram a R$ 867,5 milhões.

Na comparação com o mesmo período de 2024, houve crescimento de 8,7% nas receitas totais, puxado principalmente pelo aumento de 11,25% no ISS e de 15,2% no ICMS.

Do total arrecadado, 31,89% foram aplicados em Educação e 26,92% em Saúde – índices acima dos mínimos constitucionais. As despesas com pessoal representaram 31,81% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite legal de 54%.

O relatório mostrou ainda que a dívida consolidada do município está em R$ 616 milhões, o equivalente a 25,9% da Receita Corrente Líquida, percentual inferior ao limite estabelecido pelo Senado Federal. Já os restos a pagar somam R$ 26,5 milhões.

Vitor Emori questionou o impacto mensal da dívida pública nas contas da administração. Embora tenha reconhecido que o endividamento está dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, ele quis saber qual o custo real disso para o orçamento. Em resposta, o secretário de Finanças informou que os pagamentos de financiamentos e parcelamentos somam cerca de R$ 6,5 milhões por mês e ressaltou: "Estamos dentro do cumprimento das previsões orçamentárias".

O vereador Iduigues Martins (PT) questionou o secretário Senziali sobre o que descreveu como uma "caída muito brusca" na arrecadação da contribuição de iluminação pública. Em resposta, o secretário confirmou que o problema foi identificado nos últimos dois meses e que já busca esclarecimentos junto à concessionária de energia. "Estou em contato com a EDP Bandeirantes para saber o que ocorreu. O contrato está sendo mantido, independentemente dessa queda", garantiu Senziali.

Além da Secretaria de Finanças, o Semae e o Iprem também prestaram contas. O Semae informou ter arrecadado R$ 186,3 milhões em receitas correntes entre janeiro e agosto de 2025, valor superior ao registrado no mesmo período de 2024, que foi de R$ 178,9 milhões. O montante arrecadado em 2025 também ficou acima do valor programado para o período, que era de R$ 172,9 milhões. No campo das despesas, o total pago pela autarquia de janeiro a agosto de 2025 foi de R$ 124,8 milhões , representando uma ligeira redução em comparação com os R$ 126,8 milhões pagos no mesmo período do ano anterior. A principal fonte de receita da autarquia continuou sendo as tarifas de água e esgoto, que juntas somaram mais de R$ 172 milhões arrecadados

O vereador Pedro Komura (União) questionou o diretor-geral do Semae, José Luiz Furtado, sobre um possível racionamento de água no município, afirmando que a população tem feito muitos questionamentos a respeito. Em resposta, Furtado negou a existência de qualquer racionamento e afirmou que o Semae é a única autarquia na região metropolitana de São Paulo que não está aplicando medidas de restrição no abastecimento. Ele diferenciou a situação da cidade da de outras localidades ao citar que a Sabesp, por exemplo, já iniciou a redução de pressão na rede, um procedimento que, segundo ele, o Semae ainda não precisou adotar.

Já o Iprem registrou uma arrecadação total de R$ 254.636.828,67 no período, superando a previsão de R$ 176.673.428,97. As despesas empenhadas somaram R$ 124.610.247,32. O relatório também demonstrou uma evolução no patrimônio de investimentos do instituto, que alcançou o valor de R$ 1.286.810.296,21, conforme apresentado pelo diretor da autarquia, coronel Felício Kamiyama.

Também estiveram na audiência os vereadores Rodrigo Romão (PcdoB), Edson Santos (PSD) e Pedro Komura (União).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Concurso Miss Orquídea é retomado e resgata tradição em Poá
Região

Concurso Miss Orquídea é retomado e resgata tradição em Poá

GCMs de Ferraz e Poá reforçam bloqueios em avenida na divisa
Segurança

GCMs de Ferraz e Poá reforçam bloqueios em avenida na divisa

Artista transforma Kombi em ateliê itinerante de arte têxtil e promove oficinas em Poá neste domingo
Região

Artista transforma Kombi em ateliê itinerante de arte têxtil e promove oficinas em Poá neste domingo

Sabesp amplia horário da redução de pressão da água na região
Região

Sabesp amplia horário da redução de pressão da água na região

Ferraz terá Instituto Federal e canalização de córregos após investimento de R$ 100 milhões do PAC
Região

Ferraz terá Instituto Federal e canalização de córregos após investimento de R$ 100 milhões do PAC

Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs
Região

Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs