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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Região

Câmara de Mogi apela à Justiça Eleitoral por seção de votação no Parque das Varinhas

Propositura é de autoria de Francimário Vieira Farofa (PL), presidente do Legislativo mogiano, e dos vereadores Edson Santos (PSD), Mauro Yokoyama (PL), e Inês Paz (PSOL)

08 abril 2026 - 17h45Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/CCMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou moção que apela à Justiça Eleitoral pela instalação de uma seção eleitoral no bairro Parque das Varinhas. A propositura é de autoria de Francimário Vieira Farofa (PL), presidente do Legislativo mogiano, e dos vereadores Edson Santos (PSD), Mauro Yokoyama (PL), e Inês Paz (PSOL).

Os parlamentares argumentam que os eleitores residentes no bairro enfrentam dificuldades para se deslocarem até os atuais locais de votação, devido a distância, limitação do transporte público e condições socioeconômicas.
A ausência de local de votação no bairro impacta de forma mais gravosa idosos, pessoas com deficiência e eleitores com mobilidade reduzida.

Inês Paz, uma das autoras do pleito, explicou as razões de apoiar a solicitação. “O diretor do cartório disse que não é difícil de conseguir. Lá tem equipamentos públicos para receber a seção de votação. É uma forma de incentivar a democracia e de facilitar a vida das pessoas”.

Edson Santos também falou sobre a reivindicação. “Esse pedido é muito importante para o bairro. Fiz questão de assinar a Moção para mostrar que a Câmara está unida em prol dos benefícios à população”.

O vereador Mauro Yokoyama, também autor da proposta, foi mais um a se manifestar. “Parabenizo os moradores do bairro pelo esforço”.

O vereador Farofa lembrou a importância do bairro Parque das Varinhas. “As coisas só mudam quando o povo se mobiliza. Convido todos os vereadores para assinar esta Moção, devido à sua extrema importância. É uma reivindicação justa e necessária”.

 

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