Câmara de Mogi aplaude conquista do Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira (5), a Moção nº 25/2025, que manifesta "Votos de Aplausos e Congratulações" à conquista inédita do Brasil no Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional, com o longa “Ainda Estou Aqui”. A produção audiovisual aborda as violações dos direitos humanos cometidas durante a Ditadura Militar (1964-1985).

A propositura, de autoria dos vereadores Iduigues Martins (PT), Inês Paz (PSOL) e Rodrigo Romão (PCdoB), reconhece a importância da obra para a cultura e a democracia brasileiras.

“O filme é um resgate de memórias históricas e um marco na luta pela justiça, pela verdade e pela preservação da memória daqueles que resistiram à repressão autoritária. O reconhecimento da Academia evidencia a potência do cinema brasileiro em contar histórias que desafiam o silenciamento e promovem a justiça histórica, contribuindo para um Brasil mais consciente e comprometido com a verdade e a liberdade", afirmam os parlamentares no documento legislativo.

A moção é estendida a todos os envolvidos na produção de "Ainda Estou Aqui", incluindo o diretor Walter Salles, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o roteirista Marcelo Rubens Paiva e toda a equipe que tornou esse feito possível.

“Há mais de oitenta anos a Academia de Hollywood premia os maiores filmes e atores do mundo, e ‘Ainda Estou Aqui’ foi um filme que levou mais de cinco milhões de pessoas ao cinema, incluindo jovens que não conheciam a triste história que o Brasil viveu na ditadura militar”, ressaltou Iduigues.