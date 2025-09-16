Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Câmara de Mogi aprova moção que pede isenção de pedágio

Parlamentares argumentam que Mogi das Cruzes possui localização estratégica entre a capital paulista e o litoral

16 setembro 2025 - 20h00Por de Mogi
Câmara de Mogi aprova moção que pede isenção de pedágioCâmara de Mogi aprova moção que pede isenção de pedágio - (Foto: Divulgação/CMMC)

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 16, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção n.º 161/2025, que apela ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), e à Concessionária Novo Litoral (CNL) que seja concedida a isenção da tarifa de pedágio para veículos emplacados nos municípios-sede e limítrofes às praças de pedágio das rodovias SP-055 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga). O pedido é de autoria da totalidade dos vereadores.

Os parlamentares argumentam que Mogi das Cruzes possui localização estratégica entre a capital paulista e o litoral, o que faz com que muitos moradores utilizem diariamente as rodovias em questão para atividades profissionais e acadêmicas.

Além disso, o município é um importante centro de produção agrícola, responsável pelo abastecimento de hortifrutigranjeiros da capital e da Região Metropolitana de São Paulo.

"A cobrança dessa tarifa poderá impactar diretamente os custos de transporte e, consequentemente, o valor final dos produtos ofertados à população. É uma luta, mas outras cidades do estado já alcançaram este pedido. Espero contar com as nossas lideranças políticas. É o mínimo que este governo pode fazer", afirma Maurinho Despachante.

Mauro Araújo também se manifestou. “Foram muitas mentiras contadas nos últimos anos para os mogianos. A isenção é o mínimo mesmo. Prometeram rever, prometeram não instalar o pedágio em Mogi, depois disseram que os pedágios ficariam nas alças de acesso e não nas pistas principais. Isso sem mencionar as obras desnecessárias que estão interrompendo o tráfego. É muito descaso”.

Pedro Komura (União Brasil) foi mais um a defender a iniciativa. “Será muito sacrificante para a maioria das famílias dos arredores das estradas que receberão os pedágios, pois fazem uso diário desses trajetos. O impacto ao orçamento é significante”.

Marcos Furlan (Pode) defendeu o mesmo. “A própria Cidade custeou a construção dessas estradas. Além disso, a Mogi-Dutra é curta. Espero que os deputados estaduais e demais políticos encampem nosso pedido. Afinal, ano que vem haverá eleições novamente. O mogiano não aguenta mais”.

Iduigues Martins (PT) chamou o pedágio de presente de grego. “Foi um verdadeiro presente de grego o que o governador Tarcísio deu para Mogi das Cruzes. Ele vai repartir a Cidade ao meio e cobrar pelo direito de ir e vir. Vai penalizar ainda mais a população de Mogi das Cruzes. O free flow coloca dívida no nome do motorista e ele nem vê. É muito cruel. Além disso, sem cancelas, nem empregos essa cobrança vai gerar. Esta será a marca do governo de Tarcísio”.

Inês Paz (PSOL) foi mais uma a reclamar. “O governador disse, quando era candidato, que não colocaria o pedágio. Depois, ele simplesmente descumpriu o que prometeu. Não podemos desistir de combater esse pedágio. A Mogi-Dutra e a Mogi-Bertioga foram construídas com dinheiro de Mogi, dos mogianos”.

Johnross (PRD) disse que o nível de insatisfação do povo está alto. “A Moção precisa ser ouvida. Afinal de contas, estamos recebendo inúmeras reclamações dos usuários. Aquele que tem o dever de fazer a sua empresa prosperar, quando vê o pedágio, sente um peso enorme nas costas para manter seu negócio aberto. Não aguento mais receber tantas ligações das pessoas se queixando”.

O vereador Edu Ota (Pode) também pleiteia a isenção da tarifa. “Estou triste porque não há diálogo. Também faltam informações. Esta Moção tem todo o nosso apoio. Fizemos muitas moções, até de repúdio, e não obtivemos retorno”.

Osvaldo Silva (Rep) também disse o mesmo. “Sou o único do partido Republicamos aqui na Câmara, a mesma sigla do governador. Teoricamente, eu não deveria me posicionar contra suas decisões, mas não há como defender o pedágio. Mogi não obteve nenhuma contrapartida”.

Felipe Lintz (PL) concordou com os demais parlamentares. “Nosso país tem muitos impostos. O governo federal cria um novo a cada 37 dias. É um absurdo”.

Francimário Vieira de Macedo (PL), o Farofa, presidente do Legislativo, também defendeu a isenção. “Estamos trabalhando há muito tempo nisso. São 295 mil carros emplacados em Mogi das Cruzes. Não é justo cobrar do mogiano. Não podemos esquecer dos agricultores. A Mogi-Dutra é um bem construído pelo nosso Município. Nós já pagamos pedágio na Rodovia Ayrton Senna SP-70”.

A propositura também destaca a presença de faculdades, universidades e um polo industrial significativo em Mogi das Cruzes, o que torna o acesso gratuito para estudantes e trabalhadores essencial.

