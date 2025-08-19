Envie seu vídeo(11) 4745-6900
19/08/2025
Região

Câmara de Mogi aprova o envio de R$ 11,3 milhões do Governo Federal para a Cultura

19 agosto 2025 - 19h20Por de Mogi
Câmara de Mogi aprova o envio de R$ 11,3 milhões do Governo Federal para a CulturaCâmara de Mogi aprova o envio de R$ 11,3 milhões do Governo Federal para a Cultura - (Foto: Diego Barbieri/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta terça-feira, 19, o Projeto de Lei n.º 145/2025, que ratifica o termo de adesão entre a Prefeitura e a União, por meio do Ministério da Cultura, para o recebimento de R$ 11.352.955,36 de recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

De autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), a propositura visa promover o fomento contínuo às mais diversas manifestações culturais no território nacional, mediante o repasse de recursos financeiros da União aos demais entes federativos, em um modelo de transferência fundo a fundo.

O montante destinado a Mogi das Cruzes será repassado em parcelas ao longo de quatro ciclos, com vigência até 31 de dezembro de 2029.

A operacionalização do repasse se dará por meio da assinatura do Termo de Adesão e do cadastramento do Plano de Ação na plataforma Transferegov, instrumentos que definirão as obrigações e metas a serem cumpridas pela cidade.

O município adotará as providências necessárias à execução do referido Termo de Adesão, inclusive firmar termos aditivos que tenham por objeto eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas à consecução de suas finalidades.

