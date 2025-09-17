Câmara de Mogi aprova projeto de lei para políticas públicas da Primeira Infância

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei Ordinária n.º 144/2025, de autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI). O Plano estabelece princípios e diretrizes para a elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para essa importante fase da vida.

O projeto de lei teve origem a partir de uma solicitação da Coordenadoria Especial da Primeira Infância, ligada ao Gabinete da Prefeita. O texto aprovado define a Primeira Infância como o período que vai da gestação aos seis anos de idade.

Esse período da vida é considerado essencial para o desenvolvimento físico, mental e social das crianças.

De acordo com o texto do projeto, "o investimento na Primeira Infância é uma medida eficaz para acabar com a pobreza intergeracional".

O projeto ainda estabelece áreas prioritárias para as políticas públicas, como saúde, alimentação, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, meio ambiente e proteção contra a violência.

“Tenho certeza de que a prefeita Mara Bertaiolli vai trabalhar na primeira infância. Ela é educadora e sabe da importância de se investir nessa área. Parabenizar a todos que se dedicaram para que hoje pudéssemos votar um projeto de extrema importância para a cidade”, ressaltou o presidente da Câmara, vereador Francimário Vieira Farofa (PL).

“Esse é um plano muito esperado por essa Casa. Apesar do plano estar sendo votado hoje, as iniciativas em relação a primeira infância já estão sendo prioridade nessa gestão”, disse a vereadora Malu Fernandes (PL).