Câmara de Mogi aprova reforma administrativa da Prefeitura

A reforma administrativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes foi aprovada nesta semana pela Câmara Municipal do município. Com isso, a estrutura do Executivo passará por mudanças, que envolvem a criação de duas Secretarias, extinção de outras duas, além de sete renomeações e um desmembramento. As alterações visam garantir dinamismo ao poder público municipal, boa aplicabilidade dos recursos públicos e a prestação de serviços cada vez mais resolutivos para toda a população. As mudanças não geram custos para o município.

As duas novas Pastas são a Secretaria da Mulher e Secretaria da Longevidade. Ambas foram idealizadas pela prefeita Mara Bertaiolli, tendo em vista a prioridade dada nesta gestão à proteção e promoção dos direitos fundamentais das mulheres e também a defesa da qualidade de vida, dignidade e garantia de convivência comunitária para as pessoas idosas do município.

Já as Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão Estratégica e de Transparência e Dados Abertos deixam de existir. A decisão se deu com base em relatórios produzidos pela equipe de transição, que identificou superdimensionamento e excesso de cargos em comissão nos dois setores.

Outras sete Secretarias seguirão operando, porém com novos nomes. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento passa a ser denominada Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar. Já a Secretaria Municipal de Saúde terá acréscimo em sua nomenclatura e passará a ser chamar Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar.

A Secretaria de Assuntos Jurídicos se tornará Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais. Já a Secretaria Municipal de Urbanismo será de agora em diante Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Outro nome modificado é o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que será Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O mesmo se dá com a Secretaria Municipal de Gestão Pública, que se torna Secretaria Municipal de Gestão e Contratações Públicas e com a Secretaria Municipal Mobilidade Urbana, que muda seu nome para Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

No caso da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, que até então abraçava as estruturas das antigas Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, será feito o desmembramento administrativo da mesma e ela voltará a operar como antes, porém com nomenclaturas modificadas, ficando Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria.

“Temos o firme compromisso de atender as necessidades da população e reconstruir a nossa cidade. A reforma administrativa é um primeiro, porém importantíssimo passo dentro desse processo, que conduziremos com muito trabalho e muita seriedade ao longo dos próximos anos”, destaca a prefeita, Mara Bertaiolli.