Legislativo

Câmara de Mogi aprova Título de Honra ao Mérito a Benedito Rodrigues Aguiar Filho

Propositura é de autoria do presidente da Câmara, Francimário Vieira Farofa (PL)

27 outubro 2025 - 18h30Por de Mogi
Câmara de Mogi aprova Título de Honra ao Mérito a Benedito Rodrigues Aguiar FilhoCâmara de Mogi aprova Título de Honra ao Mérito a Benedito Rodrigues Aguiar Filho - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, na sessão ordinária desta quarta-feira (22), o Projeto de Decreto Legislativo nº 47/2025, que concede o Título de Honra ao Mérito a Benedito Rodrigues Aguiar Filho. A propositura é de autoria do presidente da Câmara, Francimário Vieira Farofa (PL), e dos vereadores Juliano Botelho (PL), Marcos Furlan (Podemos), Tonhão de Jundiapeba (PL), Bi Gêmeos (PSD) e Prof. Edu Ota (Pode).

A homenagem, segundo a justificativa do projeto, visa reconhecer os relevantes serviços prestados por Benedito Rodrigues Aguiar Filho ao município, destacando sua trajetória profissional e esportiva:

“Este Projeto de Decreto Legislativo se justifica como uma singela, porém justa homenagem a um cidadão que, com sua atuação exemplar, elevou o nome de nossa cidade e contribuiu para a formação de gerações de atletas e cidadãos”, diz trecho do documento.

O projeto também ressalta a dedicação de Aguiar Filho à educação e ao esporte, bem como sua contribuição para o desenvolvimento social e esportivo do município. O homenageado teve destaque no futebol e no futsal, além de ter atuado como técnico de voleibol e professor universitário na área de Educação Física.

“É um ídolo do vôlei, e vários alunos passaram pelas mãos dele. Presenciamos o seu trabalho e sabemos de toda a sua competência”, afirmou o Prof. Edu Ota.

O Título de Honra ao Mérito será entregue em Sessão Solene, especialmente convocada pela Presidência da Câmara Municipal.

