Câmara de Mogi aprova 'utilidade pública' do Centro Educacional Jabuti

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 3, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei n.º 80/2025, que declara de utilidade pública municipal o Centro Educacional Jabuti – CEJA, creche sem fins lucrativos que funciona no número 498 da Rua Laurindo Pereira, em Jundiapeba. O PL tem como autor o vereador Marcos Furlan (Podemos).

“O CEJA realiza atividades de educação e assistência social com excelência, atendendo a centenas de crianças e suas famílias. Há biblioteca, aulas de vários esportes, como capoeira, atividades ligadas ao meio ambiente e muito mais. Peço o voto dos senhores vereadores para que os relevantes e pujantes projetos continuem lá no distrito de Jundiapeba. É um modelo de bom funcionamento”.

A propositura busca dar apoio à instituição, garantindo recursos e estrutura para ampliar o alcance de suas ações e melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.

A instituição beneficente iniciou suas atividades em 2006, atendendo crianças e adolescentes de zero a 16 anos com trabalho assistencial, pedagógico e cultural, de forma a buscar o desenvolvimento integral do educando, como sujeito crítico, construtor de seu próprio conhecimento e transformador de sua realidade e da sociedade.