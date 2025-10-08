Câmara de Mogi divulga os selecionados para o Parlamento Estudantil 2025

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes divulgou, nesta quarta-feira (08), a lista com os 46 estudantes selecionados para a 15ª edição do Parlamento Estudantil. Atendendo a pedidos da comunidade escolar, o programa foi antecipado este ano e ocorrerá entre os dias 13 e 17 de outubro.

O Parlamento Estudantil é um programa educativo que oferece aos alunos de escolas públicas e privadas do município a oportunidade de transformar boas ideias em projetos de lei, buscando soluções para problemas cotidianos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, segurança e emprego.

A seleção dos participantes foi realizada com base na qualidade dos projetos de lei elaborados pelos próprios candidatos. Uma comissão avaliadora analisou as propostas com critérios como criatividade, originalidade, pertinência ao interesse municipal, correção gramatical e clareza.

Ao todo, foram escolhidos 23 alunos do Ensino Fundamental II e 23 do Ensino Médio, que terão a oportunidade de atuar como vereadores estudantis por um dia. A mobilização para a 15ª edição do programa superou as expectativas, com um total de 325 projetos de lei enviados por 45 escolas do município.

“Um dos critérios que adotamos foi priorizar a diversidade entre as escolas, a fim de garantir uma representatividade ampla dos projetos. Algumas instituições enviaram um número significativo de propostas, o que exigiu um esforço para equilibrar a participação e assegurar que todas as escolas, independentemente da quantidade de projetos enviados, fossem representadas de forma justa”, destacou Felipe de Almeida Shimazu, membro da Comissão do Parlamento Estudantil.

Confira a lista dos selecionados:

Aprovados – Ensino Fundamental II

1. Alice Emanuele Lima da Silva – Jovita Franco Arouche: Propõe medidas de combate ao consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e a criação do Programa Jovem Seguro.

2. Alice Prestes Morais – Mogi Centro Educacional (MCE): Sugere a regulamentação da venda de bebidas energéticas para menores de 18 anos.

3. Ana Clara Santos Branco – Prof. Ilson Gomes: Propõe a criação do Programa Municipal de Fomento ao Turismo para transformar Mogi das Cruzes em um destino de referência.

4. Bárbara Stella da Silva Barbosa – Colégio Ativa: Sugere a pavimentação de ruas utilizando asfalto reciclado.

5. Caroline Ferreira Pedro do Carmo – Heraclides Batalha de Camargo: Cria o Programa Juventude pelo Saneamento e Meio Ambiente para conscientizar e educar os estudantes.

6. Eduardo Nunes Marques Furtado – Colégio Saber: Institui as Paralimpíadas Interescolares a serem realizadas anualmente em setembro.

7. Giovanna Vilela Mendes – Colégio Mello Dante: Propõe a criação de aulas públicas de dança para todas as idades, visando promover cultura e bem-estar.

8. Guilherme Lopes Gonçalves – Professora Helena Urbano Nagib: Cria o Programa Municipal de Hortas Escolares.

9. Isabella Lima de Campos Sanches – Sueli Oliveira Silva Martins: Propõe a distribuição gratuita de absorventes higiênicos.

10. José Lucas dos Santos – Dr. Sentaro Takaoka: Sugere a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas unidades de saúde do município.

11. Juliane dos Santos Fernandes – Professor Claudio Abrahão: Propõe cursos profissionalizantes vinculados a estágios e transporte público para jovens de baixa renda.

12. Lara Chacon Monteiro – Colégio Tomás Agostinho: Sugere a implantação de um programa de intercâmbio estudantil por mérito no município.

13. Larissa Moraes – Colégio Santa Mônica: Propõe a criação de uma creche noturna comunitária para filhos de pais que trabalham à noite.

14. Letícia Albuquerque – Dr. Arlindo de Oliveira: Estabelece medidas para promover a inclusão e a valorização dos povos indígenas na educação.

15. Marcela Camargo Franco – Colégio Gênesis: Cria o programa "Creche da Melhor Idade" e propõe a gratuidade do transporte público municipal para a população idosa.

16. Melissa Rodrigues Montovani – Maestro Antônio Marmora Filho: Institui a lei "Incentivo Olímpico" para alunos que desejam se preparar para olimpíadas de conhecimento.

17. Miguel Francisco da Cruz – Reverendo Professor Osmar Teixeira Serra: Propõe o Passe Livre Estudantil no transporte público municipal para alunos das redes pública e privada.

18. Murillo Gabriel Miranda da Silva – Professora Enedina Gomes de Freitas: Sugere a criação de espaços de estudo e convivência nas escolas, conectados a parques, teatros e áreas de lazer.

19. Paola Francino Santos de Oliveira – CEMPRE Benedito Ferreira Lopes: Cria o programa "Educação Jurídica e Cidadania" nas escolas municipais.

20. Pedro de Oliveira Neto – Leonor de Oliveira Mello: Cria o programa "Mogi em Vista" para garantir o acesso de alunos da rede municipal a exames oftalmológicos regulares.

21. Raphaela Ercília Manso Torres – Colégio Alfabeto: Propõe a criação de um novo meio de turismo e interação denominado "Rolêzinho Cultural".

22. Yamin de Oliveira de Souza – Professor José Ayumar Gonçalves de Miranda: Torna obrigatória a presença de intérprete de Libras em eventos públicos municipais.

23. Lucas Maringoli Teixeira – Colégio Gutenberg: Propõe a realização de manutenções públicas exclusivamente no período noturno para reduzir transtornos no trânsito.

Aprovados – Ensino Médio

1. Ana Livia Soares de Souza – Colégio Náutico Mogiano: Cria o Projeto Leitura em Movimento para incentivar a leitura diária de estudantes da rede pública.

2. Camily Vitoria Jesus dos Santos – Padre Bernardo Murphy: Cria a lei "Caminho mais seguro para a educação", para coletar informações sobre riscos no entorno das escolas.

3. Daniela Martins Souza – Paulo Ferrari Massaro: Propõe a integração do esporte como instrumento pedagógico, de promoção da saúde e de desenvolvimento social.

4. Fabícia Luan dos Santos Silva – Vereador Narciso Yague Guimarães: Sugere a promoção da educação no trânsito e medidas de segurança viária no entorno das escolas.

5. Franklin Menezes dos Santos – Dora Peretti de Oliveira: Cria o Programa Escola-Empresa, para promover a integração entre instituições de ensino e empresas locais.

6. Gustavo Eiti Nihibori – Dr. Sentaro Takaoka: Cria o "Projeto Conecta Ciclista", uma ciclovia para conectar pessoas e lugares.

7. Isadora Andrade Munhoz Marques – Placidina Colégio Católico: Propõe a criação do Concurso Municipal de Decoração Natalina para estimular o turismo e o embelezamento da cidade.

8. Isadora Barros Neves – ETEC Presidente Vargas: Cria o programa "Alunos Salvam Vidas", para capacitar estudantes do Ensino Médio em noções de primeiros socorros.

9. Julia Souza Locateli – Colégio Millenium Construtivo: Cria o Programa Municipal de Reintegração Social e Econômica de Pessoas em Situação de Rua.

10. Luana Santos Dias – José Ribeiro Guimarães: Propõe o replanejamento da iluminação comunitária para proporcionar mais conforto e segurança.

11. Luis Fernando de Oliveira – Sylvia Mafra Machado: Sugere a ampliação do atendimento médico e odontológico especializado para estudantes da rede pública municipal.

12. Manuela Garcia Magalhães – Maple Bear: Cria um programa voltado à promoção da saúde mental de jovens e adolescentes, com ênfase na prevenção do suicídio.

13. Maria Clara Silva – Colégio Raízes: Propõe a criação de Laboratórios de Inteligência Artificial Ética para o desenvolvimento de soluções tecnológicas responsáveis.

14. Maria Eduarda Ribeiro Gomes – Comendador Koheiji Adachi: Cria a Patrulha Animal, uma força especializada na proteção aos animais no município.

15. Maria Heloisa Soares Loureiro – Escola Estadual Professora Lucinda Bastos: Sugere a digitalização da biblioteca municipal.

16. Mayara Dallile – Professor Sebastião de Castro: Institui a disciplina "Educação para a Cidadania" no currículo da Rede Municipal de Ensino.

17. Nathália Fernandes Bastianelli – Colégio Objetivo: Cria o Programa Municipal de Atração de Empresas de Tecnologia (PROMAETEC) para desenvolver o ecossistema local.

18. Nathan Felipe Magalhães – Professora Irene Caporali de Souza: Propõe a implantação gradual de sistemas de energia solar em instituições de grande porte.

19. Pietro Abílio Gonçalves Corrêa – Colégio Guarani: Cria a moeda digital "Ecomoeda" para incentivar a reciclagem, oferecendo benefícios à população.

20. Rafael Kenzo Noguti – Colégio Brasilis: Cria o Programa Municipal de Aproveitamento de Alimentos, "Mogi contra o desperdício".

21. Rafaela Ferreira dos Santos – Professor Firmino Ladeira: Institui o Programa Municipal de Acolhimento Familiar para

idosos em situação de vulnerabilidade.

22. Samuel Gabriel de Souza Soares –Benedito de Souza Lima: Cria o Programa de Proteção e Recuperação de Nascentes e Margens da Represa Taiaçupeba.

23. Thales Fujita – Instituto Educacional Nec: Institui a Olimpíada Municipal de Oratória e Debate.

Uma semana de imersão no Legislativo

Os estudantes selecionados participarão de uma programação completa para vivenciar o processo parlamentar. As atividades terão início na segunda-feira, 13 de outubro, às 9h, com uma apresentação da Câmara Municipal e uma aula cívica, seguidas pela diplomação e posse oficial dos vereadores estudantis.

Nos dias 14 e 15 de outubro, os jovens parlamentares terão a oportunidade de assistir, como convidados, às sessões ordinárias da Câmara, com presença opcional.

O ponto alto do evento ocorrerá nos dias seguintes. Na quinta-feira, 16 de outubro, a partir das 9h, os alunos do Ensino Médio elegerão a Mesa Diretiva e realizarão sua sessão ordinária para debater e votar os projetos. Na sexta-feira, 17 de outubro, o mesmo processo se repetirá para os estudantes do Ensino Fundamental II, também a partir das 9h.

Durante as sessões, os alunos defenderão suas propostas no Plenário Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda, o mesmo local onde ocorrem as deliberações oficiais do município.

A lista oficial completa e mais informações sobre o programa estão disponíveis no portal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na seção "Parlamento Estudantil 2025".