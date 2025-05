Câmara de Mogi entrega 'Honra ao Mérito' ao monsenhor Dorival de Moraes pelos 40 anos de sacerdócio

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, em sessão solene nesta quarta-feira, 28, cerimônia para entrega de placa de “Honra ao Mérito” ao reverendíssimo monsenhor Dorival Aparecido de Moraes pelos seus 40 anos de sacerdócio.

A solenidade, que é uma iniciativa do vereador Johnross (PRD), aconteceu no Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda.

Compuseram a mesa diretiva o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Cláudio Costa — representando a prefeita, Mara Bertaiolli —, o presidente da Câmara, José Francimário (PL), o Farofa, — representando o presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto —, José Antônio Cuco Pereira, o Cuco, ex-vice-prefeito e ex-vereador, o reitor do Santuário do Bom Jesus/Paróquia São Benedito, padre Marcos Sulivan, o festeiro da Festa do Divino de 2025, João Pedro Mota, Johnross, autor da homenagem, que atuou como presidente da sessão, o vereador Eduardo Ota (Pode), ocupando a primeira secretaria da cerimônia, além do próprio homenageado da noite, monsenhor Dorival Aparecido de Moraes.

Nascido em Taubaté, monsenhor Dorival recebeu o título de “Capelão de Sua Santidade”, concedido pelo Papa Francisco, em 2024. Atualmente, ele é pároco da Catedral de Sant'Ana, onde tem realizado um intenso trabalho de restauração do templo e promovido uma evangelização avaliada como acolhedora e ativa.

Também é destaque em sua vida religiosa a famosa “Missa de Nossa Senhora Rosa Mística”, celebrada por ele há 35 anos e que reúne milhares de fiéis e arrecada toneladas de alimentos.

Johnross discursou sobre a honraria concedida. “É uma alegria conceder este título. Sinto meu coração transbordando de gratidão. Afinal, este homem nos trouxe esperança e fé, transformando as vidas de inúmeras pessoas ao longo de quatro décadas. É uma dedicação que inspira. Em cada missa do monsenhor, sentimos o amor de Jesus transbordando. Incontáveis famílias foram consoladas por suas palavras”.

Cuco Pereira elogiou a iniciativa de Johnross de prestigiar o trabalho do monsenhor Dorival. “Conheci o então padre Dorival há 22 anos, quando fui festeiro da Festa do Divino do Espírito Santo. Dorival merece todo o carinho dos vereadores e dos fiéis da Igreja Católica. Lembro dele na Rua Braz de Pina. As missas ficavam tão lotadas que havia pessoas do lado de fora, nas calçadas. Depois, ele foi para a Catedral. Lá, foi outro local a ficar repleto de pessoas. Todos querem ouvir o que Deus tem a nos falar através das palavras do monsenhor Dorival”.

O bispo dom Pedro Stringhini também enalteceu a jornada do religioso. “Foi uma sensível, justa e delicada iniciativa do vereador Johnross para com Dorival Aparecido de Moraes. São 40 anos ajudando a comunidade católica. Ele é o nosso decano, o primeiro do clero. Foi ordenado por dom Emílio Pignoli. Dorival e eu temos a mesma idade. É uma honra participar desta homenagem”.

Por sua vez, o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Cláudio Costa — representando a prefeita, Mara Bertaiolli — foi mais um a exaltar o sacerdote. “Mogi teve um protagonismo importante em equipamentos sociais. Nossa população é de 460 mil. Ela cresceu, em média, 5% a mais do que o restante do Brasil. Isso porque é uma Cidade boa para se viver. O envolvimento da comunidade católica é muito forte aqui neste Município. Nesse contexto, é uma alegria entregar este título”.

Por fim, falou o homenageado. “Fiquei 21 anos no Sagrado Coração de Jesus. Depois, fui para a querida e amada Catedral. Seguimos o coração de Jesus, senão a gente não aguenta. É com muita gratidão que recebo esta homenagem. Faz 40 anos que eu disse sim para o chamado de Deus. Foram muitos desafios e muitas bençãos. É uma emoção difícil de ser traduzida esta honraria concedida nesta noite. Agradeço a todos que compartilham comigo está jornada de contribuir para o bem comum. Nunca fiz nada sozinho”.

O evento contou com apresentações do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, com os músicos Érica Batani (soprano), Josiel Oliveira (teclado), Lidiane Vieira (primeiro violino), Raquel Dias (segundo violino), Aline Bernardes (viola) e Gabriel Freitas (violoncelo).