Câmara de Mogi entrega título de 'Cidadã Mogiana' a Priscila Yamagami

Em sessão solene realizada nesta segunda-feira (9), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou o título de "Cidadã Mogiana" à vereadora e professora universitária Priscila Yamagami Kähler. A homenagem obedece ao Decreto Legislativo n.º 243/2024 em iniciativa das vereadoras Fernanda Moreno (MDB) e Malu Fernandes (PL).

A sessão solene foi presidida pelo presidente da Casa de Leis, Francimário Vieira (PL), o Farofa, com o vereador Edson Santos (PSD) na primeira secretaria. Também compuseram a mesa diretiva a prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli (PL), seu vice, Marcello Cusatis, o Téo, o ex-prefeito e ex-deputado federal Junji Abe, o diretor Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Mogi, Bruno Pancione, a presidente da ACMC (Associação Comercial de Mogi das Cruzes), Fádua Sleiman, a vereadora Fernanda Moreno (MDB) — autora da honraria—, o vereador Edu Ota (Pode), o presidente municipal do Partido Novo, Libério Soares, e a própria homenageada.

Aprovada por unanimidade, a propositura homenageia a trajetória de Priscila Yamagami e seus relevantes serviços prestados à sociedade mogiana. A solenidade foi marcada por discursos emocionados e homenagens à nova Cidadã Mogiana, que agradeceu o reconhecimento e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.

Fernanda Moreno, vereadora autora da homenagem, foi a primeira a falar. “Onde a Priscila passa, ela transforma a vida das pessoas. Este é o título mais importante da Câmara. É uma homenagem muito merecida porque sua trajetória é de amor por Mogi. Quando eu ainda era voluntária de uma ONG, você veio fazer a diferença, oferecendo a produção da Comunicação para a gente. É muito bom ter você como Cidadã Mogiana. Que este dia fique marcado em sua memória para sempre”, disse a vereadora Fernanda.

Eduardo Ota falou em seguida. “Conheci a Priscila em 2020. Se eu não fosse candidato, eu votaria nela. Porém, Priscila decidiu concorrer como vice-prefeita naquele ano. Eu sou um grande admirador do trabalho dela”.

Thiago Batalha, chefe de gabinete da Priscila, foi mais um a discursar. “Caminhar com a Pri é aprender unir técnica, escuta, afeto e humanidade. É aprender a agir. Eu falo não apenas por mim, mas por toda a equipe, seus eleitores e voluntários. Todos nós temos algo em comum: amamos a Priscila, que é a coragem quando muitos têm medo. Obrigado por ser uma inspiração viva”.