Região

Câmara de Mogi homenageia 'Dia do Psicólogo' em sessão solene

29 agosto 2025 - 08h45Por de Mogi
Câmara de Mogi homenageia 'Dia do Psicólogo' em sessão solene - (Foto: Diego Barbieri/CMMC)
Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira, 27, no Plenário Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes homenageou o “Dia do Psicólogo”, celebrado anualmente em 27 de agosto. A iniciativa é do vereador Johnross (PRD) e obedece à Lei 7.966/2023. Profissionais da categoria destaques na Cidade receberam placas de aço escovado de "Honra ao Mérito".
 
A celebração tem como propósito valorizar e incentivar os profissionais de Psicologia. Os trabalhos legislativos foram conduzidos por Johnross, sendo que a mesa diretiva também contou com Vera Socci, psicóloga, professora doutora e ex-docente da UMC (Universidade de Mogi das Cruzes), com o professor doutor David Sérgio Hornblas, psicólogo e consultor de escolas, com Marcelo Batista de Oliveira, professor de “Mindfulness - Conexão Humana”, com Darly Aparecida de Carvalho, secretária Municipal da Educação, com Daniela Salvador Mariano, secretária Municipal da Assistência Social, e com Rebeca Ribeiro Barufi Orechowski, secretária Municipal de Saúde e Bem-estar, representando a prefeita Mara Bertaiolli (PL).
 
“É uma grande alegria estar aqui hoje. É uma ocasião para celebrar a importância desses profissionais em nossas vidas. O psicólogo é agente de transformação. Ele toca a parte mais vulnerável de cada um de nós”, disse Johnross.
 
A professora Marly Rosinha falou em nome do homenageado póstumo Victor Francisco Ramos, patrono da sessão solene que faleceu em 2023.
 
“O professor Victor foi uma grande personalidade, um psicólogo maravilhoso, que deixou um belo legado. O Victor nasceu em São Paulo, mas encontrou sua verdadeira casa em Mogi das Cruzes. Ele se destacou como professor de Psicologia da Universidade Braz Cubas. Ele implantou melhorias que enriqueceram a formação de psicólogos em Mogi. Tinha uma presença refinada, elegante e ética, influenciando seus alunos com suas qualidades. Ele era uma figura instigante, de uma presença magnética”, disse Marly Rosinha.

