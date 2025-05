Câmara de Mogi participa de lançamento da 'Campanha do Agasalho 2025'

Em evento na noite desta quarta-feira, 21, no Theatro Vasques, o presidente da Câmara Municipal Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, participou do lançamento da “Campanha do Agasalho 2025”. Ele foi recepcionado pela anfitriã da iniciativa, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maira Cusatis.

Também prestigiaram a abertura a prefeita da Cidade, Mara Bertaiolli (PL), seu vice, Téo Cusatis, além dos vereadores Edson Santos (PSD), Priscila Yamagami (PP) e Bi Gêmeos (PSD).

“A Câmara vai apoiar com pelo menos 300 cobertores. Muita gente em Mogi precisa de ajuda. Será uma imensa alegria participar desta ação de solidariedade. Ninguém caminha sozinho. O Legislativo será amigo do Fundo Social nesta e também em outras campanhas”, disse Farofa.

Maira Cusatis contou duas novidades que serão realizadas na edição de 2025 da ação beneficente. “Vamos começar a arrecadar roupinhas para os pets. Outra novidade é o lançamento do selo Amigo do Fundo Social. Nossos parceiros poderão contar com esse certificado, a fim de garantir a idoneidade das doações e que tudo chegue de fato para os mogianos que mais precisam. Conto com a colaboração de todos vocês”.

A prefeita também discursou na solenidade. “Meu presidente, Farofa, obrigada pela doação e por toda a colaboração do senhor. Com a força de todos vocês, vamos arrecadar muitas e muitas doações. Mogi tem amor demais. Se juntarmos nossas mãos, chegaremos mais e mais longe”.

Na ocasião, foram feitas as doações simbólicas de mais de 2000 cobertores, sendo 1.000 da NiTerra, 300 do Bunkyo, 300 da Câmara, 200 da escola Maple Bear e 500 da Associação Gestora Empresarial (AGF).

A meta deste ano é arrecadar 220 mil peças, entre roupas infantis e para adultos (feminino e masculino), além de meias e cobertores

A iniciativa contará com 200 postos de arrecadação distribuídos em escolas municipais, estaduais e particulares, ginásios esportivos, prédios públicos, supermercados, lojas e empresas parceiras.

Os donativos serão arrecadados até o próximo dia 21 de agosto e entregues a mais de 150 entidades, lideranças e associações de diversos bairros cadastradas no Fundo Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Uma equipe de voluntários do Fundo Social realizará o trabalho de separação das peças arrecadadas, organizando tudo para que chegue às famílias de forma rápida e eficiente.

Os interessados em colaborar com doações ou em mais informações sobre a campanha podem entrar em contato pelo telefone 4798-6365 ou comparecer diretamente na sede do Fundo Social, que funciona no 1º andar do prédio da Prefeitura Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.