25/09/2025
Região

Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs

Pacote de obras foi planejado para solucionar problemas estruturais e modernizar o ambiente de atendimento

25 setembro 2025 - 21h00Por de Mogi
Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSsCâmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes autorizou, na manhã desta quinta-feira (25), o início de um amplo projeto de reforma em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O investimento total será de R$ 6,2 milhões. A cerimônia que marcou a formalização das obras na rede de atenção primária foi realizada na UBS do Jardim Camila e contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli (PL) e de diversos vereadores da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira Farofa (PL), ressaltou o impacto positivo do investimento para a cidade e a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo. “É um grande momento que reforça a união que há entre o Executivo e o Legislativo, fruto de uma administração responsável. Hoje são mais de seis milhões de reais em investimentos e fico muito feliz por tudo isso ser parte de um trabalho conjunto”, afirmou.

O pacote de obras foi planejado para solucionar problemas estruturais e modernizar o ambiente de atendimento à população. As intervenções incluem desde novas pinturas interna e externa até a adequação de salas de atendimento, passando por revisões completas das redes hidráulica e elétrica, melhorias de acessibilidade e a reforma dos telhados para sanar infiltrações.

A prefeita Mara Bertaiolli (PL) destacou que os investimentos representam um avanço significativo na melhoria do atendimento prestado à população e reforçam o compromisso da administração com a saúde pública. Segundo ela, as reformas são um passo fundamental para a qualificação do serviço de saúde oferecido nos bairros. “É muito importante, em uma manhã como essa, a gente conseguir a reforma e ampliação de dezesseis Unidades de Saúde. Hoje é um dia para comemorar. Mas não adianta a gente reformar, somente fazer a parte estrutural. A coordenação de vocês, dos enfermeiros, dos atendimentos, é que vai fazer diferença”, afirmou.

Serão contempladas unidades de diversas regiões da cidade. A lista de postos que passarão pela reforma inclui as UBSs Jardim Camila, Jundiapeba, Mineração, Jardim Maricá, Jardim Ivete, Braz Cubas, Vila Natal, Vila Jundiaí, Vila Suíssa, Vila da Prata, Santa Tereza, Ponte Grande, Alto do Ipiranga, Santo Ângelo, Vila Nova Aparecida e Vila Moraes.

Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Edson Santos (PSD), Mauro Araújo (MDB), Tonhão de Jundiapeba (PL), Johnross (PRD), Inês Paz (PSOL), Clodoaldo de Moraes (PL) e Priscila Yamagami Kähler (PP), além do vice-prefeito Teo Cusatis e de vários secretários municipais.

