Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes outorgou, no Plenário Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda, título de Honra ao Mérito em homenagem aos 10 anos da “Rota da Luz”, percurso turístico que visa oferecer mais segurança aos peregrinos até a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, especialmente ao longo da Rodovia Presidente Dutra. Os vereadores lembraram que o trajeto tem trazido benefícios culturais, sociais, turísticos e econômicos à Cidade.

A Rota da Luz foi criada em 2016, no âmbito do Programa Caminha São Paulo, com o propósito de oferecer aos romeiros mais segurança na caminhada até a Basílica de Aparecida. O percurso inclui Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira, até chegar em Aparecida.

Os trabalhos legislativos foram conduzidos pelo vereador Maurinho do Despachante (PRD) na presidência da sessão, com o colega parlamentar Edson Santos (PSD) na primeira secretaria. Além deles, compuseram a mesa diretiva a prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli (PL), o vereador Johnross (PRD), criador da homenagem desta noite, Daniel Aparecido Pereira, representante dos empresários da “Rota da Luz”, Maria Fernanda Grecco Meneghel, fundadora da Associação Amigos da Rota da Luz, o monsenhor Antonio Robson Gonçalves, vigário-geral da Diocese de Mogi das Cruzes — representando o bispo diocesano de Mogi, dom Pedro Luiz Stringhini —, o padre Rosalvino Morán Viñayo, idealizador da Rota da Luz, e Ubirajara Nunes Pereira de Souza, presidente da Associação dos Amigos da “Rota da luz”.

O presidente da Câmara, José Francimário Vieira (PL), o Farofa, também prestigiou a solenidade. A prefeita Mara Bertaiolli, que também recebeu placa comemorativa por ajudar a consolidar o trajeto, enalteceu o percurso e a solenidade. “Hoje celebramos histórias de fé e de superação. A Rota da Luz começa no Parque Centenário e vai até Aparecida. Os peregrinos atravessam muitas cidades. São silêncios que falam muito alto. Ela é um dos grandes símbolos do turismo religioso do nosso estado”.