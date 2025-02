Câmara de Mogi recebe secretária de Educação para prestação de contas

A Câmara Municipal de Mogi recebeu nesta quinta-feira, os servidores da Secretaria Municipal de Educação para audiência de prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do ano passado. Os trabalhos legislativos foram conduzidos pela vereadora presidente da Comissão Permanente de Educação, Malu Fernandes (PL). Também compuseram a mesa diretiva a vereadora Priscila Yamagami (PP), integrante do mesmo colegiado parlamentar, a chefe da pasta, Darly Aparecida de Carvalho, e sua secretária adjunta, Maria Aparecida Cervan.

Johnny da Inclusão (Avante), Inês Paz (PSOL), membros da Cedu, e o vereador Edson Santos (PSD) também participaram do evento.

Na ocasião, a secretária informou que a rede municipal de ensino somou no período 47.589 alunos, distribuídos em 212 escolas, entre unidades próprias e subvencionadas.

Darly explicou que informações importantes sobre o funcionamento da Secretaria teriam sido deletadas pela administração anterior. “Esta prestação é referente ao ano passado. Os dados da Secretaria, em vários departamentos, foram apagados dos computadores”.

Inês Paz quis saber quais providências foram tomadas a fim de recuperar o conteúdo perdido. “Deletar dados é crime. Não podemos ser coniventes com isso. É preciso dar encaminhamento para responsabilizar os autores. O que a nova gestão está fazendo em relação ao tema?”.

De acordo com a secretária, foi aberta sindicância para investigar o desaparecimento dos registros. “Prestar contas de algo que você não participou é sério, delicado e desafiador. Como não tive acesso a dados elementares, ficou difícil montar a apresentação de hoje. No período, foram aplicados 25,47% dos recursos próprios, num total de R$ 364.317.093,71. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) 70, a pasta realizou R$ 298.525.024,99 e do Fundeb Geral, R$ 364.281.868,78.