Câmara de Mogi rejeita pedido de cassação contra os vereadores Felipe Lintz e Rodrigo Romão

Os vereadores de Mogi, durante sessão ordinária nesta terça-feira, rejeitaram um pedido de cassação contra os vereadores Rodrigo Romão (PcdoB) e Felipe Lintz (PL).

O presidente da Casa de Leis, Francimário Vieira (PL), o Farofa, leu a denúncia de quebra de decoro parlamentar apresentada pelo jornalista Mario Berti Filho também nesta terça-feira, 20. A delação faz referência à discussão ocorrida na última quarta-feira, 14.

Farofa disse que uma investigação interna está em andamento. “Nosso Conselho de Ética já está analisando a conduta de ambos os vereadores. Por isso, achamos que seria melhor arquivar a denúncia. Os fatos serão apurados, assim como as devidas responsabilidades”.

A discussão entre os dois vereadores ocorreu após Lintz xingar Lula na tribuna e Romão, indiretamente, responder. Depois, os dois iniciaram uma briga verbal com insultos e palavras de baixo calão.

Rodovia Pedro Eroles

Nesta terça-feira também os vereadores aprovaram moção que reivindica a construção de um retorno no Km 43 da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), sentido Mogi das Cruzes, para facilitar o acesso ao bairro Fazenda Capelinha. A proposta busca sensibilizar o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), e tem como autor o vereador Marcos Furlan (Podemos).

Segundo o parlamentar, os cidadãos que habitam o bairro são obrigados a percorrer longas distâncias para acessar a localidade. "Atualmente, os moradores que seguem para o Bairro Fazenda Capelinha, vindos do sentido São Paulo-Mogi das Cruzes, são obrigados a percorrer 15 km adicionais devido à ausência de um retorno no Km 43. Assim, esses residentes passam por perda de tempo, gasto excessivo com combustível e ainda falta de segurança, já que as alternativas viárias para chegar ao local não estão devidamente sinalizadas", argumenta Furlan.

A Moção também aponta que a dificuldade de acesso prejudica serviços essenciais, desvaloriza imóveis e sobrecarrega vias secundárias.

O texto da Moção sugere que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP) avalie a adaptação de uma alça de retorno já existente próxima à Avenida Alberto Santos Dumont, principal via de acesso ao bairro.

De acordo com o vereador Furlan, a intervenção seria de baixo custo e alto impacto.