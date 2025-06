Câmara doa 400 cobertores ao Fundo Social de Mogi como parte da Campanha do Agasalho

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, nesta semana, a doação de 400 cobertores ao Fundo Social de Solidariedade, como parte do esforço conjunto para reforçar a Campanha do Agasalho 2025, promovida pela Prefeitura.

A entrega simbólica ocorreu no Auditório da Câmara e contou com a presença da presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, e dos vereadores Francimário Vieira Farofa (PL), presidente da Casa, Edson Santos (PSD), Mauro Araújo (MDB), Priscila Yamagami Kähler (PP), Tonhão de Jundiapeba (PL), Prof. Edu Ota (Podemos), Clodoaldo de Moraes (PL) e Otto Rezende (PSD).

O presidente da Câmara, vereador Farofa, destacou o empenho dos parlamentares e servidores na mobilização para arrecadar os cobertores. “Unimos forças na Câmara para colaborar com essa causa tão importante. Fizemos uma verdadeira força-tarefa e conseguimos reunir 400 cobertores que agora chegam em boa hora. Tenho certeza de que essa doação vai aquecer muitas pessoas que enfrentam o frio em nossa cidade.”

Maira Cusatis agradeceu o apoio do Legislativo e ressaltou a importância da união entre os Poderes em ações solidárias. “Essa parceria com a Câmara é fundamental. Nesta semana, as temperaturas devem cair ainda mais, e começaremos imediatamente a distribuição desses cobertores às pessoas que mais precisam. A ajuda chega no momento certo”.

A entrega integra a Campanha do Agasalho 2025, lançada no dia 21 de maio no Theatro Vasques. A ação tem como meta arrecadar 240 mil itens até o dia 10 de agosto, incluindo roupas de inverno para adultos e crianças, cobertores, meias, mantas e até caminhas para pets. Todos os donativos são destinados a mais de 180 entidades e lideranças comunitárias cadastradas no Fundo Social, com a triagem feita por uma equipe de voluntários para garantir que as doações cheguem com agilidade e organização.

Segundo os vereadores, há previsão de novas doações pela Câmara Municipal nos próximos dias, reforçando o compromisso do Legislativo com a população em situação de vulnerabilidade social.

Para facilitar a participação da população, cerca de 200 postos de coleta estão espalhados pela cidade em escolas, ginásios esportivos, prédios públicos, comércios e empresas parceiras. Neste ano, uma das novidades é a entrega do Selo Amigo do Fundo Social, concedido aos colaboradores que mais contribuírem com a campanha.

Quem desejar contribuir com a campanha pode entrar em contato pelo telefone (11) 4798-6365, ir a algum ponto de coleta espalhado pela cidade ou diretamente à sede do Fundo Social, no 1º andar da Prefeitura (Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.