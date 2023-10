Câmara fica lotada para entrega de medalha ao secretário de Saúde

A Câmara de Suzano ficou lotada na noite de sexta-feira (27), durante sessão solene, para a entrega da Medalha Antônio Marques Figueira ao secretário de Saúde Pedro Ishi. O autor da homenagem é o vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG.

O evento reuniu o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e lideranças políticas de Suzano e do Alto Tietê.

Ishi fez um discurso emocionado de agradecimento. "Como cidadão, como vereador eleito e como secretário de Saúde estou extremamente honrado de adentrar à Casa de Leis para este momento solene ao lado de tantos amigos queridos e da minha família que tanto amo", disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que a homenagem simboliza o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido na Saúde sob liderança de Ishi. "O Pedro Ishi ajuda não só a Saúde, mas a nossa gestão como um todo. É um excelente profissional", disse o prefeito. De acordo com a justificativa do projeto, aprovado pelos demais vereadores, a entrega da medalha é porque Ishi "tem feito um excelente trabalho na pasta, construindo uma grande história e fazendo a diferença".

Pedro Ishi nasceu em 1990 em Suzano. É casado com Deborah Raffoul, com quem tem dois filhos: Mateus e Rafael. É formado em Gestão Ambiental pela Universidade de Mogi das Cruzes desde 2008. Começou a trabalhar cedo, em uma empresa da família, o que o inspirou a montar um comércio nos anos seguintes.

Em 2008, ingressou na política, acompanhando, principalmente, os trabalhos do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Em 2017, foi convidado para integrar o Gabinete do Prefeito e, no ano seguinte, foi nomeado assessor estratégico na Secretaria da Saúde, acumulando a função de diretor Administrativo. Entre suas principais conquistas, estão a redução na fila de exames, com uma queda de 117 mil para cerca de 15 mil; responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e acompanhamento do programa de reforma de todas as unidades de Saúde.