Câmaras aprovam 64,4% dos projetos de lei propostos em 2019

As Câmaras Municipais das cinco cidades mais populosas do Alto Tietê aprovaram juntas, 64,4% dos projetos de lei propostos em cada Casa de Leis. Foram 457 projetos apresentados, com 294 aprovações.

Poá foi a cidade com maior porcentual de leis aprovadas, com 89,9% de aprovações. A cidade votou 69 projetos de lei, aprovou 62, vetou cinco e rejeitou dois. Em segundo no porcentual aparece Ferraz, com 74% das leis aprovadas. Ao todo, foram 69 projetos de lei apresentados em 2019, sendo 36 pelo Legislativo e 33 pelo governo municipal. A Câmara aprovou, ainda, 27 projetos propostos por vereadores e retirou um. Além disso, três textos da Mesa Diretora e 21 da Prefeitura de Ferraz foram aprovados pelo plenário. No total, 51 projetos foram aprovados.

Em terceiro no porcentual de aprovações está a Câmara de Suzano, com 71,7%. Foram apresentados 74 textos e o número de aprovações foi de 53. A cidade obteve o terceiro maior número de projetos apresentados.

Mogi das Cruzes foi a cidade com a quarta maior taxa de aprovações, com 59,6%. O município foi o que obteve o maior número de projetos de lei apresentados e aprovados. Ao todo, 168 textos foram propostos, sendo 106 por vereadores, 60 pelo prefeito e dois pela Mesa Diretiva. Foram 100 aprovações, 66 estão em trâmite e dois foram retirados.

Itaquá obteve apenas 36,4% e aparece como a pior cidade, entre as cinco mais populosas, no porcentual de aprovações. Ao todo, 77 textos foram protocolados, sendo 28 votados e aprovados. A cidade é a segunda da lista com maior número de projetos propostos.

Recesso

Ao todo, 95 vereadores entraram de recesso nestas cinco cidades, sendo o maior número em Mogi. O recesso começou em 20 de dezembro e segue até 31 de janeiro. A Câmara da cidade conta com 23 vereadores.

Em Suzano, os 19 vereadores começaram o recesso no dia 16 de dezembro e ficarão nesta situação até 31 de janeiro. O retorno das sessões ordinárias em 2020 é no dia 5 de fevereiro.

O número de vereadores em Itaquá é o mesmo. Os 19 vereadores que compõem a Casa de Leis da cidade entraram em recesso no último dia 16 e só retornam no dia 31 de janeiro de 2020.

Já em Ferraz, os 17 parlamentares pararam no dia 22 de dezembro e ficam até o dia 31 de janeiro em recesso. Com isso, os vereadores voltam ao trabalho ordinário em 3 de fevereiro.

O período de recesso em Poá vai de 6 de dezembro até 31 de janeiro. A primeira sessão está prevista para acontecer em 4 de fevereiro, com todos os 17 vereadores da cidade.