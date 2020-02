Câmaras da região recebem palestras sobre Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade 2020, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, contará com palestras nas Câmaras Municipais do Alto Tietê. A informação foi divulgada pelo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini.

As palestras vão ocorrer durante a quaresma, período que a campanha acontece. Em Suzano, o encontro está previsto para acontecer dia 20 de março.

A campanha iniciou ontem na sede da CNBB, em Brasília. Neste ano, o tema da campanha é “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”, e tem como texto base o versículo do livro de Lucas (10, 33-34). “Viu, sentiu compaixão, e cuidou dele”.

Segundo material divulgado pela campanha, o objetivo é “conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e Compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum”.

Além desses objetivos, a defesa do sentido da vida, a compaixão, ternura, cuidado e fortalecer as iniciativas existentes são outros pontos abordados pela campanha esse ano.

Sobre este último tópico, o bispo Stringhini foi enfático ao dizer que a campanha não anula e não isenta nenhuma outra ação existente. “Essa campanha não isenta nada, muito pelo contrário. Os projetos com crianças carentes, com dependentes químicos, moradores de rua são importantes durante todo o ano, não somente na época da campanha. Nosso intuito é valorizar ainda mais essas iniciativas”.

Para o bispo Stringhini, a ação também tem o papel de trazer mais participação das pessoas. “O envolvimento das pessoas, a participação, o olhar com atenção aos jovens, aos pobres e necessitados, é isso que a campanha preza”.

A iniciativa ocorre no período de quaresma, que são os 40 dias que antecedem a páscoa. Para o catolicismo, esse período representa maior reflexão e conexão com o evangelho.

De acordo com o bispo, a campanha ocorre neste período justamente pelo significado da quaresma para os praticantes e crentes da fé.

Sobre a campanha

Iniciada em 1964, a Campanha da Fraternidade surgiu por iniciativa do arcebispo dom Eugênio de Araújo Sales, na arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte.

A ideia central da ação, quando esta foi concebida, era de ser uma expressão da caridade e de solidariedade, em favor da dignidade humana, dos filhos e filhas de Deus. Após ser adotada pelas igrejas particulares, a campanha tomou outros significados, como expressão de comunhão, conversão e partilha.