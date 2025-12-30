Câmeras de monitoramento ajudam em mais de 100 ocorrências em Ferraz

Mais de 100 ocorrências foram atendidas com o apoio da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMF), o Monitora Ferraz, resultando em prisões de criminosos e procurados pela Justiça, recuperação de veículos roubados e furtados e a prevenção de diversos delitos em 2025. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Outro avanço fundamental foi à implantação do Botão do Pânico para proteção de mulheres vítimas de violência, especialmente aquelas que possuem medida protetiva ativa e são acompanhadas pela Guardiã Maria da Penha da GCM.

Somente em 2025, a Guardiã realizou 18.583 rondas preventivas, que resultaram na elaboração de 304 Boletins de Ocorrência da GCM, 19 Boletins de Ocorrência da Polícia Civil e na prisão em flagrante de 15 agressores que descumpriram medidas protetivas. Esse trabalho reafirma o compromisso da GCM com a defesa da vida e a proteção das mulheres.

Para ampliar ainda mais a presença da corporação nas ruas, o município também investiu na valorização e expansão do efetivo. Mais 36 novos Guardas Civis Municipais foram contratados e estão em formação, fortalecendo o quadro de profissionais que dedicam diariamente seu trabalho à segurança da população ferrazense.

Um dos destaques foi a implantação do Botão do Pânico em todas as escolas do município, fortalecendo a proteção de estudantes, educadores e servidores. Aliado a essa ação, a Guarda Civil Municipal realizou 3.056 rondas escolares, garantindo maior presença e segurança no ambiente escolar.