Câmeras são trocadas por equipamentos mais modernos

Além disso, seis câmeras existentes no trecho entre os quilômetros 12 e 18 foram trocadas no ano passado por equipamentos mais modernos, que contam com visão noturna e infravermelho.

Outras Ações

A Ecopistas ainda aponta outras ações de segurança que adota. "A concessionária trabalha em parceria com a Polícia Militar Rodoviária Estadual e possui agentes da Polícia Rodoviária dentro do Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa, com acesso em tempo real a todos os recursos de monitoramento e informações relevantes sobre o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto".

Situações Parecidas

Em casos de situações parecidas na via, a concessionária recomenda que o motorista pare o veículo apenas em local seguro, como bases operacionais da concessionária ou postos da polícia, e imediatamente ligue para o 190 e para o telefone de emergência da concessionária, que é 0800 777 0070. É muito importante também que seja feito o registro do Boletim de Ocorrência (B.O.).