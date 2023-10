Caminhada do 'Outubro Rosa' movimenta Centro de Ferraz neste sábado

A concentração da caminhada do Outubro Rosa terá início a partir das 9h30, no Calçadão da XV de Novembro. O percurso será pelo próprio calçadão, ruas Otávio Rodrigues Barbosa; Avenida Brasil e retorno pelo outro lado.

A programação está repleta de atividades com um aquecimento prévio iniciando com o alongamento com o professor Hemilson Dias do Centro de Artes e Culturas (CAC).

Depois começa a caminhada, tendo pela primeira vez à frente puxando o grupo a Fanfarra Municipal (Famufe). O término está previsto para às 11 horas no próprio calçadão com um grande aulão de ritmos.

O público que quiser participar da ação poderá vir uniformizado de rosa, em alusão à conscientização do Câncer de Mama. De acordo com a coordenadora técnica e uma das organizadoras, Kelly D’Ávila Hungria, será um grande encerramento do mês inteiro de atividades para ressaltar a importância e conscientizar as mulheres a se cuidarem, a fazer o autoexame e em caso de dúvida procurar o serviço de saúde: “Para quem trabalha na Saúde, a importância maior é propagar a informação do cuidado que cada pessoa precisa ter com si, ficar atento a qualquer sinal”, reforçou.

A caminhada terá o reforço das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Comunicação.

A tradicional Caminhada do ‘Outubro Rosa’ em Ferraz de Vasconcelos deve reunir mais de 800 participantes no centro da cidade neste sábado, dia 28 de outubro. A atividade encerra a programação realizada no mês inteiro nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).