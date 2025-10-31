Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Caminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de Ferraz

Cerca de 1,2 mil pessoas acompanharam o trajeto debaixo de chuva

31 outubro 2025 - 21h00Por de Ferraz
Caminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de FerrazCaminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de Ferraz - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A tradicional Caminhada do Outubro Rosa superou as expectativas e fechou o mês de prevenção, combate e conscientização do câncer de mama em Ferraz de Vasconcelos com muita animação e agito pelas ruas do município. Mesmo com a chuva que caiu na manhã desta sexta-feira (31), cerca de 1,2 mil pessoas acompanharam o trajeto. A expectativa inicial era atrair um público de 800 pessoas. A concentração foi em frente à Prefeitura de Ferraz e seguiu pelas ruas do centro com muita animação e agitação. A maioria dos participantes estava vestida de rosa, em alusão à temática do mês. E o start do trajeto foi dado por uma explosão de confetes e depois por uma fumaça rosa para abrilhantar o início do percurso.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, discursou na concentração e afirmou que esta ação é importante quando se fala em prevenção e diagnóstico do câncer de mama para que a mensagem chegue a todas as mulheres. A vereadora Selma Francisca dos Santos, a Professora Selma, declarou que a caminhada já virou tradição na cidade. A prefeita Priscila Gambale lembrou das ações realizadas ao longo do mês: exames, muita prevenção e orientações, além da entrega de um mamógrafo de última geração no Centro Integração de Atenção à Saúde da Mulher (Ciasm), que irá beneficiar milhares de pessoas. Funcionários de diversas secretarias municipais e de projetos realizados na cidade integraram o cortejo da ação.

A caminhada percorreu as ruas Pedro Foschini, Deputado Queiroz Teles, Avenida Brasil e encerrou na Praça da Independência, no centro. Bexigas rosas enfeitaram todo o trajeto. Funcionários da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana fizeram interrupções no trânsito para que os participantes pudessem cumprir o percurso sem problema e com segurança. E na Praça da Independência, outra importante ação da Secretaria de Saúde de Ferraz em parceria com o Rotary Club de Ferraz foi realizada: a vacinação do público contra a gripe, HPV, poliomielite, entre outras doenças. O objetivo foi incentivar a população a se vacinar e cuidar da saúde de todas as formas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana
Região

Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana

Liminar proíbe manifestação prevista na Mogi-Dutra neste sábado
Região

Liminar proíbe manifestação prevista na Mogi-Dutra neste sábado

Justiça suspende cobrança de pedágio na Rodovia Pedro Eroles para motoristas de Arujá
Região

Justiça suspende cobrança de pedágio na Rodovia Pedro Eroles para motoristas de Arujá

Ambientalista de Mogi morre em acidente de barco
Região

Ambientalista de Mogi morre em acidente de barco

Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde
Região

Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde

Provão Paulista: avaliação que dá acesso a 15.717 vagas no ensino superior paulista começa dia 4
Região

Provão Paulista: avaliação que dá acesso a 15.717 vagas no ensino superior paulista começa dia 4