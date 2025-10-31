Caminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de Ferraz

A tradicional Caminhada do Outubro Rosa superou as expectativas e fechou o mês de prevenção, combate e conscientização do câncer de mama em Ferraz de Vasconcelos com muita animação e agito pelas ruas do município. Mesmo com a chuva que caiu na manhã desta sexta-feira (31), cerca de 1,2 mil pessoas acompanharam o trajeto. A expectativa inicial era atrair um público de 800 pessoas. A concentração foi em frente à Prefeitura de Ferraz e seguiu pelas ruas do centro com muita animação e agitação. A maioria dos participantes estava vestida de rosa, em alusão à temática do mês. E o start do trajeto foi dado por uma explosão de confetes e depois por uma fumaça rosa para abrilhantar o início do percurso.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, discursou na concentração e afirmou que esta ação é importante quando se fala em prevenção e diagnóstico do câncer de mama para que a mensagem chegue a todas as mulheres. A vereadora Selma Francisca dos Santos, a Professora Selma, declarou que a caminhada já virou tradição na cidade. A prefeita Priscila Gambale lembrou das ações realizadas ao longo do mês: exames, muita prevenção e orientações, além da entrega de um mamógrafo de última geração no Centro Integração de Atenção à Saúde da Mulher (Ciasm), que irá beneficiar milhares de pessoas. Funcionários de diversas secretarias municipais e de projetos realizados na cidade integraram o cortejo da ação.

A caminhada percorreu as ruas Pedro Foschini, Deputado Queiroz Teles, Avenida Brasil e encerrou na Praça da Independência, no centro. Bexigas rosas enfeitaram todo o trajeto. Funcionários da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana fizeram interrupções no trânsito para que os participantes pudessem cumprir o percurso sem problema e com segurança. E na Praça da Independência, outra importante ação da Secretaria de Saúde de Ferraz em parceria com o Rotary Club de Ferraz foi realizada: a vacinação do público contra a gripe, HPV, poliomielite, entre outras doenças. O objetivo foi incentivar a população a se vacinar e cuidar da saúde de todas as formas.