Caminhada ecológica com mutirão de limpeza recolhe 800 quilos de materiais

A Caminhada Ecológica com Mutirão de Limpeza promovida pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente no sábado (21), como parte da programação da Semana da Primavera, foi responsável pelo recolhimento de 800 quilos de resíduos no trajeto de 4,5 quilômetros entre a Avenida Cívica e o Parque Municipal. O grupo de voluntários e os mogianos que participaram da caminhada fizeram o percurso recolhendo resíduos sólidos e encheram um caminhão com o material. A carga foi encaminhada a um ecoponto.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, destacou o alcance da ação: “Foi uma iniciativa que marcou o começo da nossa Semana da Primavera e também esteve integrada com World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza. Atingimos duas metas: a consciência ambiental, com a caminhada até o parque, e a preocupação com a destinação correta dos resíduos sólidos, por meio do recolhimento de materiais”, explicou.

A concentração aconteceu na Avenida Cívica, a partir das 8 horas, e a saída em direção ao Parque Centenário ocorreu por volta das 9 horas. Durante o caminho, os voluntários e os cidadãos recolheram resíduos sólidos e o caminhão que acompanhava o grupo rapidamente foi ficando cheio. O diretor da Secretaria do Verde, André Miragaia, explica que a pasta vem realizando mutirões de limpeza em bairros com Jundiapeba e isso tem sido importante para despertar a consciência e observação dos jovens para o lixo descartado indevidamente nas ruas.

“Essas ações fazem com que muitas pessoas comecem a perceber e se incomodar, isso é um primeiro passo para mudanças de comportamento na sociedade. Os jovens não podem se contaminar pela falta de educação de alguns adultos, e nisso essas iniciativas têm dados bons resultados”, destaca Miragaia.

Na chegada ao Parque Municipal, os grupos foram recebidos com um café da manhã de frutas e fizeram o plantio de 20 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, em comemoração ao Dia da Árvore. Miragaia lembrou que vários participantes levaram um quilo de alimento não perecível, principalmente pacotes de leite em pó. Essas doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e distribuídas para casas de atendimento aos idosos da cidade.

Doação de Mudas

Já nesta segunda-feira, dia 23, quando começa a Primavera, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente realiza na Ilha Marabá, das 10h às 17h, uma ação de doação de mudas. O evento faz parte do Programa Plantadores de Sombras, desenvolvido pela secretaria, com o objetivo de estimular nas pessoas o desejo de plantar mudas, sempre com orientações técnicas sobre a conservação. As pessoas que forem à Ilha Marabá receberão informações sobre as plantas doadas, a forma de plantio e como fazer a conservação da melhor maneira possível.

As doações começam hoje, dia 23, e prosseguem durante toda semana, até o dia 27. Com a chegada da Primavera, o Programa Plantadores de Sombras retomará suas ações de rua de forma mais intensa, pois nesta época do ano as mudas crescem com mais rapidez e força.