Caminhada reúne mais de 200 pessoas em Poá

A caminhada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada nesta quinta-feira (18/05), no período da manhã, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, em parceria com as Pastas de Turismo, Trânsito, Segurança, Educação, Mulher e Comunicação, reuniu mais de 200 pessoas nas ruas de Poá.

Entre o público presente estavam crianças e adolescentes atendidas pelos serviços socioassistenciais das seguintes entidades: Luz do Amanhã, Batuíra, Aldeias S.O.S, Ong Social Skate, Reino da Garotada e Grupo Esperança. Além dos alunos da rede municipal de ensino e trabalhadores da rede social do município.

Os populares percorreram a avenida Nove de Julho, com passagem pelas ruas Carmelita Silva Lima, Hermógenes La Regina e avenida Antônio Massa, retornando a Praça da Bíblia local da concentração.