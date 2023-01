Caminhão do Cata Treco atende três bairros nesta semana em Poá

A Secretaria de Serviços Urbanos de Poá (SSU) informa que o caminhão Cata Treco irá percorrer até o final dessa semana, os bairros Calmon Viana, Biritiba e Jardim Obelisco. Na semana anterior, foram recolhidos materiais em desuso nos bairros Cidade Kemel, Jardim Santa Helena e Vila Áurea.

Segundo orientações da Pasta, o munícipe pode deixar os itens para descarte em frente a sua residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo. Serão coletados itens em desuso, como madeira, móveis e outros materiais volumosos.

“Estamos seguindo com a montagem do cronograma semanal de acordo com as demandas de cada bairro. Nossas equipes estão empenhadas em limpar a nossa cidade e ajudar os munícipes que desejam se desfazer dos seus objetos. Sabemos da importância desse serviço e temos o objetivo de atender toda a população”, disse o chefe da Pasta, Marcio Borzani.

Vale destacar que o Cata Treco não aceita restos de construção civil (entulho), materiais recicláveis, mato, pneu, óleo ou roupas. Para descarte de entulhos, o munícipe deve entrar em contato pelos telefones 4636-3270, 4636-0078 ou via Whatsapp (11) 98631-5182.