Caminhão quebrado causa trânsito intenso em Mogi

Mogi das Cruzes registrou trânsito intenso e longos congestionamentos na manhã desta segunda-feira (17), após um caminhão quebrar na avenida Manoel Bezerra de Lima Filho. Moradores relataram dificuldades para circular por vias importantes da cidade.

As saídas do distrito de Cezar de Souza foram afetadas, especialmente na avenida Francisco Rodrigues Filho, onde motoristas e passageiros enfrentaram paralisações prolongadas. As avenidas Manoel Bezerra de Lima Filho e Yoshiteru Onishi, na região da praça do Habib’s, também tiveram tráfego lento, situação semelhante à observada nos arredores da Estação Estudantes, da Universidade Mogi das Cruzes e do Centro Universitário Braz Cubas.

Uma passageira do transporte municipal, que preferiu não se identificar, afirmou que atrasos já fazem parte da rotina, mas que hoje a situação foi ainda pior. “Além deste ônibus, ainda preciso pegar outro para chegar ao meu trabalho. Já estamos há 40 minutos parados aqui na Francisco Rodrigues, vou chegar muito atrasada. É um grande prejuízo para uma segunda-feira”, relatou.

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a remoção do caminhão demorou porque o veículo carregava uma carga de 13 toneladas e estava com as rodas travadas, o que impediu a retirada imediata. O motorista responsável pela operação teve dificuldades e precisou aguardar a chegada de um mecânico especializado para destravar as rodas.

O trânsito foi totalmente liberado por volta das 9h30.