Caminhão tomba após descarte irregular e é autuado em R$ 34 mil pela Guarda Ambiental de Itaquá

Um caminhão basculante tombou após uma manobra para acionar a caçamba enquanto fazia descarte irregular no Parque Dirce, em Itaquaquecetuba, na quarta-feira (22). A Guarda Ambiental foi acionada e se dirigiu ao local, constatando que haviam sido descartados cerca de 3 toneladas de restos de construção civil.



"Apesar do nosso constante monitoramento, ainda acontecem casos de pessoas de outras cidades que tentam fazer o descarte aqui. Esse caminhão está registrado em nome de uma pessoa física e vamos chegar até ela. É importante que as pessoas fotografem e denunciem casos como esse", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Segundo o chefe da pasta, o caminhão perdeu o equilíbrio por conta do desnível da rua e do peso do veículo. O motorista não estava mais no local, mas o caminhão foi apreendido e autuado em mil UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo ), que equivale a R$ 34.260,00. A Polícia Civil abrirá inquérito para apurar o caso.



No auto de infração, a Guarda Ambiental declarou que ao realizar o descarte a céu aberto, causou a contaminação do solo com líquidos sólidos e gasosos. "Cumpriremos as medidas administrativas referente ao trânsito e autuações ambientais para que sirva de lição e outras pessoas não tragam o lixo de suas cidades para cá", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



A Guarda Ambiental pode ser acionada pelo 153.