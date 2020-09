A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) registrou, na manhã desta sexta-feira (4), o tombamento de um caminhão. O caso aconteceu no quilômetro 82,4, no trecho de serra. Até o momento não se sabe o estado de saúde do motorista e se havia também ajudantes dentro do veículo.

A rodovia está interditada no sentido Mogi das Cruzes, com tráfego fluindo em sistema pare e siga pelo sentido Bertioga. No local, há lentidão no movimento de veículos.