Caminhoneiros interditam SP-66 e realizam manifestação na divisa de Suzano e Mogi

Caminhoneiros do Alto Tietê entram nesta quinta-feira (24) no terceiro dia consecutivo de manifestações contra o aumento do diesel e gasolina. No país, os protestos seguem no quarto dia seguido. Em Suzano, os manifestantes interditaram uma das faixas, da Rodovia Dr. Prudente de Moraes (SP-66), sentido o município suzanense. Há, ainda, atos em outras rodovias da região como, por exemplo, Ayrton Senna (SP-70); Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra; Presidente Dutra (SP-60); Índio Tibiriçá (SP-31) entre outras.

Na Prudente de Moraes, na divisa de Suzano e Mogi, os motorista devem ter paciência. Mesmo com as interdições, os veículos de passeio não são impedidos de trafegar, mas enfrentam lentidão, próximo à Cia Suzano Papel e Celulose.

Em Mogi, os manifestantes estão em duas rodovias. Na Mogi-Dutra, um grupo de caminhoneiros se concentra no acostamento do quilômetro 49. Também há pessoas protestando no quilômetro 48, da Ayrton Senna, nos dois sentidos da estrada. Em Santa Isabel, os caminhoneiros continuam ocupando o quilômetro 186, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações do tenente-coronel Anderson Caldeira Lima, ao menos, 100 caminhões se concentram na Estrada Mário Covas Junior e na Avenida Miguel Badra.

"Próximo ao shopping da cidade tem mais de 100 caminhões. Nosso receio é que possam ir para rodovia, assim dificultanto ainda mais o trânsito. No mesmo ponto de ontem (quarta-feira) tem 50 caminhões. Estamos em negociações para eles liberaram a pista", explicou o comandante do 35º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M)